Teherán ratifica la firma de un acuerdo inicial con Washington

Tras una tregua que atravesó por varios momentos de ruptura y fragilidad, las autoridades iraníes confirmaron la firma de dicho memorando, según diversas agencias y televisoras del país persa. Con ello, se acercaría el fin de la inestabilidad en Oriente Medio y el alza de los precios globales de los combustibles. "El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes [de EEUU e Ián]. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", dijo Baghaei, citado por la agencia IRNA y por Press TV. Según el funcionario iraní, una ceremonia presencial para la firma del acuerdo "realmente no tiene sentido".
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, anunció que ya fue firmado digitalmente este documento, que supone el primer paso para poner fin al conflicto bélico que comenzó el 28 de febrero, luego de que EEUU e Israel atacaran conjuntamente al país persa.
Tras una tregua que atravesó por varios momentos de ruptura y fragilidad, las autoridades iraníes confirmaron la firma de dicho memorando, según diversas agencias y televisoras del país persa. Con ello, se acercaría el fin de la inestabilidad en Oriente Medio y el alza de los precios globales de los combustibles.
"El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes [de EEUU e Ián]. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", dijo Baghaei, citado por la agencia IRNA y por Press TV.
Según el funcionario iraní, una ceremonia presencial para la firma del acuerdo "realmente no tiene sentido".
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