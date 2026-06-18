Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260618/nicaragua-se-solidariza-con-rusia-por-ataque-ucraniano-contra-ninos-en-briansk-1173937358.html
Nicaragua se solidariza con Rusia por ataque ucraniano contra niños en Briansk
Nicaragua se solidariza con Rusia por ataque ucraniano contra niños en Briansk
Sputnik Mundo
El Gobierno nicaragüense envió sus condolencias al presidente ruso Vladímir Putin por el dron kamikaze ucraniano que fue lanzado contra un autobús donde era... 18.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-18T00:43+0000
2026-06-18T00:43+0000
américa latina
vladímir putin
nicaragua
bielorrusia
daniel ortega
rosario murillo
briansk
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/05/1173331590_271:291:2893:1766_1920x0_80_0_0_9dc9ddb7f019703ed0d97d3916b9fc97.jpg
“Hacemos llegar a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias por el criminal atentado perpetrado por los fascistas ucranianos contra inocentes niños deportistas en la región de Briansk", señaló Managua en un comunicado.Como consecuencia del ataque, una persona falleció y al menos ocho resultaron heridas, entre ellas seis niños, de acuerdo con las autoridades bielorrusas. ”El fascismo en todas sus expresiones y modalidades promueve la guerra, la destrucción y el mal”, advirtieron los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
nicaragua
bielorrusia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/05/1173331590_382:106:2628:1791_1920x0_80_0_0_c56bcd034c172d004c7a14fd9dea097c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, nicaragua, bielorrusia, daniel ortega, rosario murillo, briansk
vladímir putin, nicaragua, bielorrusia, daniel ortega, rosario murillo, briansk

Nicaragua se solidariza con Rusia por ataque ucraniano contra niños en Briansk

00:43 GMT 18.06.2026
© Foto : Cortesía de la Presidencia de NicaraguaLos copresidentes de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega.
Los copresidentes de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega. - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
© Foto : Cortesía de la Presidencia de Nicaragua
Síguenos en
El Gobierno nicaragüense envió sus condolencias al presidente ruso Vladímir Putin por el dron kamikaze ucraniano que fue lanzado contra un autobús donde era transportado un equipo infantil de fútbol de Bielorrusia que se dirigía a la ciudad rusa de Guelendzhik para pasar sus vacaciones. 
“Hacemos llegar a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias por el criminal atentado perpetrado por los fascistas ucranianos contra inocentes niños deportistas en la región de Briansk", señaló Managua en un comunicado.
Como consecuencia del ataque, una persona falleció y al menos ocho resultaron heridas, entre ellas seis niños, de acuerdo con las autoridades bielorrusas.

”El fascismo en todas sus expresiones y modalidades promueve la guerra, la destrucción y el mal”, advirtieron los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала