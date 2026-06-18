Nicaragua se solidariza con Rusia por ataque ucraniano contra niños en Briansk

“Hacemos llegar a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias por el criminal atentado perpetrado por los fascistas ucranianos contra inocentes niños deportistas en la región de Briansk", señaló Managua en un comunicado.Como consecuencia del ataque, una persona falleció y al menos ocho resultaron heridas, entre ellas seis niños, de acuerdo con las autoridades bielorrusas. ”El fascismo en todas sus expresiones y modalidades promueve la guerra, la destrucción y el mal”, advirtieron los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Gobierno nicaragüense envió sus condolencias al presidente ruso Vladímir Putin por el dron kamikaze ucraniano que fue lanzado contra un autobús donde era transportado un equipo infantil de fútbol de Bielorrusia que se dirigía a la ciudad rusa de Guelendzhik para pasar sus vacaciones.
“Hacemos llegar a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias por el criminal atentado perpetrado por los fascistas ucranianos contra inocentes niños deportistas en la región de Briansk", señaló Managua en un comunicado.
Como consecuencia del ataque, una persona falleció y al menos ocho resultaron heridas, entre ellas seis niños, de acuerdo con las autoridades bielorrusas.
”El fascismo en todas sus expresiones y modalidades promueve la guerra, la destrucción y el mal”, advirtieron los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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