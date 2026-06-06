https://noticiaslatam.lat/20260606/rusia-pone-sus-revolucionarias-tecnologias-al-servicio-de-nicaragua-1173778699.html
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
Sputnik Mundo
Nicaragua avanzó en asegurar la llegada de vacunas rusas contra el cáncer, así como la construcción de un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, en el... 06.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-06T15:00+0000
2026-06-06T15:00+0000
2026-06-06T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/06/1173778517_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_11bf38cd0c9f6d1585df800ea676120d.jpg
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
Sputnik Mundo
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
2026-06-06T15:00+0000
true
PT32M33S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
Nicaragua avanzó en asegurar la llegada de vacunas rusas contra el cáncer, así como la construcción de un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado esta semana. Y estos son tan solo algunos de los resultados de la fructífera participación de la nación centroamericana.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00
Avances e introducción del programa
00:51
Nicaragua en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
13:03
Nicaragua se acerca a la Unión Económica Euroasiática
15:01
Nicaragua invita a Rusia a participar en sus grandes obras de infraestructura
19:35
Kiev crea un panteón de colaboracionistas ucranianos de la Alemania nazi
27:35
Cómo la multipolaridad beneficia a Nicaragua