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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260606/rusia-pone-sus-revolucionarias-tecnologias-al-servicio-de-nicaragua-1173778699.html
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
Sputnik Mundo
Nicaragua avanzó en asegurar la llegada de vacunas rusas contra el cáncer, así como la construcción de un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, en el... 06.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-06T15:00+0000
2026-06-06T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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Noticias
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
Sputnik Mundo
Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Rusia pone sus revolucionarias tecnologías al servicio de Nicaragua

15:00 GMT 06.06.2026
© Sputnik
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Nicaragua avanzó en asegurar la llegada de vacunas rusas contra el cáncer, así como la construcción de un centro de medicina nuclear con tecnología rusa, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado esta semana. Y estos son tan solo algunos de los resultados de la fructífera participación de la nación centroamericana.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
00:51 Nicaragua en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo
13:03 Nicaragua se acerca a la Unión Económica Euroasiática
15:01 Nicaragua invita a Rusia a participar en sus grandes obras de infraestructura
19:35 Kiev crea un panteón de colaboracionistas ucranianos de la Alemania nazi
27:35 Cómo la multipolaridad beneficia a Nicaragua
31:44 Despedida
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