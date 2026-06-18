Moscú insta a respetar los acuerdos alcanzados en el memorando entre Irán y EEUU
© Sputnik / Natalia Seliverstova/
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Rusia celebra el acuerdo para poner fin al conflicto militar entre Teherán y Washington, se desprende de un comunicado de la Cancillería rusa publicado luego de que los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaran un memorando de entendimiento.
"En este próximo período (...) de la elaboración de un acuerdo integral, es de suma importancia que todos involucrados en el conflicto respeten estrictamente los acuerdos alcanzados entre Irán y EEUU, y eviten una nueva y peligrosa escalada de tensiones en la región, incluido el Líbano", reza el comunicado.
El compromiso de Irán —reflejado en el memorando— de cumplir con sus obligaciones en materia de no proliferación de armas nucleares, es "la mejor respuesta a cualquier crítica contra Teherán" por parte de quienes cuestionan sus derechos legítimos al uso pacífico de la energía atómica, según la nota.
Por su parte, Rusia seguirá apoyando los esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio, igual que lo ha hecho "desde el primer momento de la agresión no provocada de EEUU e Israel contra Irán", subraya el ente diplomático.
Por su parte, Rusia seguirá apoyando los esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio, igual que lo ha hecho "desde el primer momento de la agresión no provocada de EEUU e Israel contra Irán", subraya el ente diplomático.
El 15 de junio, EEUU e Irán confirmaron que habían concluido las negociaciones sobre el documento. El memorando de entendimiento supone el fin de las hostilidades entre los dos países, luego de más de tres meses de conflicto.
En vísperas, este memorando de 14 puntos fue firmado por los presidentes de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, respectivamente.
Asimismo, la Cancillería del país persa comunicó que, después de la firma del memorando, los dos países tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
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