https://noticiaslatam.lat/20260618/moscu-insta-a-respetar-los-acuerdos-alcanzados-en-el-memorando-entre-iran-y-eeuu-1173942756.html

Moscú insta a respetar los acuerdos alcanzados en el memorando entre Irán y EEUU

Moscú insta a respetar los acuerdos alcanzados en el memorando entre Irán y EEUU

Sputnik Mundo

Rusia celebra el acuerdo para poner fin al conflicto militar entre Teherán y Washington, se desprende de un comunicado de la Cancillería rusa publicado luego... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T12:42+0000

2026-06-18T12:42+0000

2026-06-18T12:42+0000

defensa

rusia

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

memorando

🛡️ zonas de conflicto

eeuu

irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108147/57/1081475736_0:242:3161:2020_1920x0_80_0_0_cb8ed4b226aaebe1cdcf005f5f674107.jpg

El compromiso de Irán —reflejado en el memorando— de cumplir con sus obligaciones en materia de no proliferación de armas nucleares, es "la mejor respuesta a cualquier crítica contra Teherán" por parte de quienes cuestionan sus derechos legítimos al uso pacífico de la energía atómica, según la nota.Por su parte, Rusia seguirá apoyando los esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio, igual que lo ha hecho "desde el primer momento de la agresión no provocada de EEUU e Israel contra Irán", subraya el ente diplomático.El 15 de junio, EEUU e Irán confirmaron que habían concluido las negociaciones sobre el documento. El memorando de entendimiento supone el fin de las hostilidades entre los dos países, luego de más de tres meses de conflicto.En vísperas, este memorando de 14 puntos fue firmado por los presidentes de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, respectivamente.Asimismo, la Cancillería del país persa comunicó que, después de la firma del memorando, los dos países tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

https://noticiaslatam.lat/20260617/bombas-sobre-sus-cabezas-trump-amenaza-a-iran-si-no-le-satisface-el-respeto-del-acuerdo--video-1173924596.html

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, memorando, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu, irán