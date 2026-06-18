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Irán afirma que el uranio enriquecido no saldrá del país tras eventual acuerdo con EEUU

Irán afirma que el uranio enriquecido no saldrá del país tras eventual acuerdo con EEUU

Sputnik Mundo

Teherán reiteró su postura de que el uranio enriquecido no saldrá del territorio, según declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T00:37+0000

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Estas declaraciones se dan tras el anuncio de la firma de un memorándum con EEUU para poner fin al conflicto entre Irán y EEUU, al que se espera que sigan negociaciones sobre el programa nuclear iraní y las sanciones norteamericanas contra Irán.Según el texto filtrado a medios de comunicación internacionales, el punto 8 dice lo siguiente sobre el tema del uranio enriquecido:

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