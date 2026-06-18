Irán afirma que el uranio enriquecido no saldrá del país tras eventual acuerdo con EEUU
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaIrán dice que podría "diluir" su uranio enriquecido si EEUU cumple esta condición
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Teherán reiteró su postura de que el uranio enriquecido no saldrá del territorio, según declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
"Hemos dicho, desde el principio, que los materiales enriquecidos no saldrán del país. Una opción es la dilución [de estos] dentro de Irán. Pero no se trata de una opción nueva", detalló el funcionario en la televisión estatal.
Estas declaraciones se dan tras el anuncio de la firma de un memorándum con EEUU para poner fin al conflicto entre Irán y EEUU, al que se espera que sigan negociaciones sobre el programa nuclear iraní y las sanciones norteamericanas contra Irán.
Según el texto filtrado a medios de comunicación internacionales, el punto 8 dice lo siguiente sobre el tema del uranio enriquecido:
"La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han acordado resolver el destino del material enriquecido almacenado, mediante un mecanismo que se acordará mutuamente de conformidad con el calendario mencionado en el párrafo séptimo, siendo la metodología mínima la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA"
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