Trump admite que ataques de Israel no son precisos: "No hace falta derribar edificios"
00:37 GMT 17.06.2026 (actualizado: 00:51 GMT 17.06.2026)
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al término de una rueda de prensa celebrada en Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach
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El presidente de EEUU, Donald Trump, sigue elevando el tono en todo lo que se relaciona a las decisiones de Tel Aviv sobre insistir en un conflicto contra el Líbano y contra Irán, al tiempo que Washington y Teherán anunciaron el reinicio de las negociaciones para tratar de poner fin a la guerra.
Tras ser cuestionado sobre si el país hebreo podría sabotear la ronda de conversaciones con Irán programada para este 19 de junio, Trump respondió que eso no es posible y admitió que Israel ha derribado edificios residenciales enteros a pesar de que no todas las personas que viven ahí militan con el movimiento chií libanés Hizbulá, grupo al que describió como "un pequeño grano de arena que no deja de dar problemas".
🇺🇸🇮🇱 "No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que Israel busca a alguien", dice Trump— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 17, 2026
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