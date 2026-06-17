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México habría importado una cantidad récord de gas natural desde EEUU

México habría importado una cantidad récord de gas natural desde EEUU

Sputnik Mundo

El país latinoamericano alcanzó un nivel récord de importaciones de gas natural procedente de Estados Unidos durante el primer trimestre del año, pese a los... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), las compras mexicanas de gas natural estadounidense promediaron 6.258 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) entre enero y marzo, el volumen más alto registrado para un primer trimestre.Las importaciones aumentaron un 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior y superaron por segundo año consecutivo la barrera de los 6.000 MMpcd, de acuerdo con un análisis publicado por la prensa especializada local. Según el diario El Financiero, México se mantiene como el principal destino de las exportaciones de gas natural de Estados Unidos, al concentrar el 22,5% de las ventas externas de ese país. Canadá ocupó el segundo lugar entre los compradores, con importaciones promedio de 3.282 MMpcd durante el primer trimestre, equivalentes al 13,5% de las exportaciones estadounidenses.La mayor parte del suministro hacia México y Canadá se realiza mediante ductos transfronterizos. En conjunto, las exportaciones estadounidenses por esta vía alcanzaron 10.017 MMpcd en el periodo analizado, un incremento anual de 6,2%.El Financiero destacó que México consume actualmente alrededor de 9.100 MMpcd de gas natural, pero solo produce cerca de 2.300 MMpcd, lo que mantiene la dependencia externa en aproximadamente 75% de la demanda nacional.Ante este escenario, la Secretaría de Energía presentó la iniciativa "Gas Natural: Estrategia para fortalecer la soberanía energética", que busca elevar la producción nacional a 5.871 MMpcd en el corto plazo y alcanzar 8.310 MMpcd hacia 2035.

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