Según el medio, calificar esta cooperación económica como una pérdida para Europa constituye una lectura incompleta, irresponsable y carente de objetividad. El rotativo subraya que estas acusaciones ignoran de forma deliberada el sustancial superávit que la UE mantiene con China en el sector de servicios, un flujo constante de ingresos que convenientemente se omite de los discursos políticos en Occidente.De acuerdo con la Misión de China ante la Unión Europea, el déficit de China en el comercio de servicios con la UE alcanzó los 48.300 millones de dólares el año pasado. La UE, alerta el diario, fue la principal causa del déficit comercial de servicios de la nación asiática, representando el 41,6% del déficit total del comercio exterior de servicios de este país. Asimismo, Global Times destaca que un porcentaje considerable del superávit comercial de bienes registrado a favor de Pekín es generado, en realidad, por las propias corporaciones europeas que operan en territorio chino.De acuerdo con el análisis del diario, estas empresas locales no solo abastecen el mercado doméstico, sino que exportan cerca del 40% de su producción hacia el bloque europeo y el resto del mundo, una dinámica contable en la que, si bien el saldo positivo se atribuye estadísticamente a China, la mayor parte de las ganancias financieras retorna directamente a los bolsillos del viejo continente.El medio recuerda, además, que los lazos económicos entre ambas partes "distan de ser un juego de suma cero" y "representan una asociación de beneficio mutuo en la que una desconexión es inviable".
Los medios occidentales han intensificado una retórica alarmista sobre el déficit comercial de bienes de la Unión Europea (UE) con el gigante asiático, sugiriendo de forma errónea que el bloque europeo se encuentra en una posición de desventaja en esta relación bilateral, advierte el diario chino 'Global Times' en un editorial reciente.
Según el medio, calificar esta cooperación económica como una pérdida para Europa constituye una lectura incompleta, irresponsable y carente de objetividad.
El rotativo subraya que estas acusaciones ignoran de forma deliberada el sustancial superávit que la UE mantiene con China en el sector de servicios, un flujo constante de ingresos que convenientemente se omite de los discursos políticos en Occidente.
De acuerdo con la Misión de China ante la Unión Europea, el déficit de China en el comercio de servicios con la UE alcanzó los 48.300 millones de dólares el año pasado. La UE, alerta el diario, fue la principal causa del déficit comercial de servicios de la nación asiática, representando el 41,6% del déficit total del comercio exterior de servicios de este país.
"Hablar únicamente del déficit de bienes e ignorar el superávit de servicios constituye un doble rasero injusto y subjetivo, que resulta servil a cierto discurso político", sostiene el medio.
Asimismo, Global Times destaca que un porcentaje considerable del superávit comercial de bienes registrado a favor de Pekín es generado, en realidad, por las propias corporaciones europeas que operan en territorio chino.
De acuerdo con el análisis del diario, estas empresas locales no solo abastecen el mercado doméstico, sino que exportan cerca del 40% de su producción hacia el bloque europeo y el resto del mundo, una dinámica contable en la que, si bien el saldo positivo se atribuye estadísticamente a China, la mayor parte de las ganancias financieras retorna directamente a los bolsillos del viejo continente.
El medio recuerda, además, que los lazos económicos entre ambas partes "distan de ser un juego de suma cero" y "representan una asociación de beneficio mutuo en la que una desconexión es inviable".
"Se prevé que el PIB per cápita de China supere los 14.000 dólares este año y, con la implementación del XV Plan Quinquenal (2026-2030), se espera una mejora significativa en el nivel de vida de la población china, así como un rápido crecimiento de la demanda de servicios en áreas como la sanidad, los servicios financieros y de seguros, la cultura y el entretenimiento, y el ocio y el turismo", señala el diario.
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