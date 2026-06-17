https://noticiaslatam.lat/20260617/las-criticas-comerciales-desde-la-ue-contra-china-se-basarian-en-un-doble-rasero-injusto-1173920207.html

Las críticas comerciales desde la UE contra China se basarían en "un doble rasero injusto"

Las críticas comerciales desde la UE contra China se basarían en "un doble rasero injusto"

Sputnik Mundo

Los medios occidentales han intensificado una retórica alarmista sobre el déficit comercial de bienes de la Unión Europea (UE) con el gigante asiático... 17.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-17T08:52+0000

2026-06-17T08:52+0000

2026-06-17T08:52+0000

global times

unión europea (ue)

china

comercio

economía

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/0e/1150471642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542c48757f8aba51daf7ae97e4c1f09e.jpg

Según el medio, calificar esta cooperación económica como una pérdida para Europa constituye una lectura incompleta, irresponsable y carente de objetividad. El rotativo subraya que estas acusaciones ignoran de forma deliberada el sustancial superávit que la UE mantiene con China en el sector de servicios, un flujo constante de ingresos que convenientemente se omite de los discursos políticos en Occidente.De acuerdo con la Misión de China ante la Unión Europea, el déficit de China en el comercio de servicios con la UE alcanzó los 48.300 millones de dólares el año pasado. La UE, alerta el diario, fue la principal causa del déficit comercial de servicios de la nación asiática, representando el 41,6% del déficit total del comercio exterior de servicios de este país. Asimismo, Global Times destaca que un porcentaje considerable del superávit comercial de bienes registrado a favor de Pekín es generado, en realidad, por las propias corporaciones europeas que operan en territorio chino.De acuerdo con el análisis del diario, estas empresas locales no solo abastecen el mercado doméstico, sino que exportan cerca del 40% de su producción hacia el bloque europeo y el resto del mundo, una dinámica contable en la que, si bien el saldo positivo se atribuye estadísticamente a China, la mayor parte de las ganancias financieras retorna directamente a los bolsillos del viejo continente.El medio recuerda, además, que los lazos económicos entre ambas partes "distan de ser un juego de suma cero" y "representan una asociación de beneficio mutuo en la que una desconexión es inviable".

https://noticiaslatam.lat/20260610/los-intentos-de-eeuu-de-frenar-el-desarrollo-industrial-de-china-estan-condenados-al-fracaso-dice-1173824090.html

unión europea (ue)

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

global times, unión europea (ue), china, comercio, 📈 mercados y finanzas