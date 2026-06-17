Esto le dijo Infantino a la Selección de Irán por los problemas que han tenido en EEUU
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп с фотографией президента России Владимира Путина и президент ФИФА Джанни Инфантино в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó a los jugadores del equipo iraní después del partido del país persa contra Nueva Zelanda, según se observa en un video que se ha vuelto viral en redes sociales.
"Fue un partido muy difícil, con un poco de suerte hubieran ganado. Sé por lo que están pasando, lo entiendo. Les demostraron a sus familias, amigos, a su gente, al mundo, que están en la Copa Mundial", se escucha decir a Infantino, a propósito de la negativa de EEUU de alojar a la Selección de Irán después de sus partidos de la Copa del Mundo 2026.
"Son más fuertes que todo. Envían un mensaje poderoso al mundo entero", añadió el jefe de la FIFA, quien fue criticado por no haber configurado el calendario del Mundial para que la nación asiática disputara sus juegos en otra sede fuera de EEUU.
Además, Infantino otorgó con sus propias manos el Premio FIFA de la Paz al presidente Donald Trump en diciembre de 2025, semanas antes de que Washington iniciara una agresión conjunta con Israel en contra de Irán, una situación que hundió en la inestabilidad a todo Oriente Medio y a los precios globales de los combustibles.
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