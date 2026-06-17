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Esto le dijo Infantino a la Selección de Irán por los problemas que han tenido en EEUU

Esto le dijo Infantino a la Selección de Irán por los problemas que han tenido en EEUU

Sputnik Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó a los jugadores del equipo iraní después del partido del país persa contra Nueva Zelanda, según se observa... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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"Son más fuertes que todo. Envían un mensaje poderoso al mundo entero", añadió el jefe de la FIFA, quien fue criticado por no haber configurado el calendario del Mundial para que la nación asiática disputara sus juegos en otra sede fuera de EEUU.Además, Infantino otorgó con sus propias manos el Premio FIFA de la Paz al presidente Donald Trump en diciembre de 2025, semanas antes de que Washington iniciara una agresión conjunta con Israel en contra de Irán, una situación que hundió en la inestabilidad a todo Oriente Medio y a los precios globales de los combustibles.

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