Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Estilo de vida
Lo más actual e interesante para tu salud, ocio y entretenimiento.
https://noticiaslatam.lat/20260617/el-concurso-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-anuncia-la-lista-corta-de-finalistas-de-2026-1173924888.html
El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin anuncia la lista corta de finalistas de 2026
El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin anuncia la lista corta de finalistas de 2026
Sputnik Mundo
El comité organizador de la XII edición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin anunció la lista corta de obras finalistas de 2026. El... 17.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-17T13:10+0000
2026-06-17T13:10+0000
estilo de vida
🎭 arte y cultura
andréi stenin
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/11/1173926073_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_bfe3bb7390ee84c8eafc85dca111f5ca.jpg
Según los organizadores, el jurado internacional evaluó cerca de 2.500 trabajos procedentes de 36 países antes de seleccionar las fotografías y series finalistas en las distintas categorías del certamen.La lista corta incluye imágenes individuales y reportajes fotográficos en categorías:Los finalistas fueron elegidos por un jurado internacional integrado por reconocidos profesionales de la fotografía y ganadores de prestigiosos premios internacionales: Alia al Shamsi (Emiratos Árabes Unidos), Guo Jing (China), Iván Macías (México), Gurinder Osan (la India), Patrick Baz (el Líbano) y Grigori Dukor (Rusia).Entre los fotógrafos seleccionados figuran representantes de Argentina, Bangladés, Baréin, Birmania, España, Grecia, Hungría, la India, Indonesia, Irán, el Líbano, Rusia y Turquía.En la categoría Noticias principales. Fotografía individual fueron incluidos el argentino Tadeo Bourbon, el ruso Serguéi Bobiliov, el iraní Seyed Matin Hashemi Aghadjari y el bangladesí S. M. Al Muztaba Rosul.Por su parte, la categoría Deporte cuenta con trabajos de Héctor Abela Arbués (España), Édgar Breschánov (Rusia), Evgueni Filípov (Rusia) y Ayman Yaqoob (Baréin).En la categoría especial Energía de la vida. Serie fotográfica, a su vez, figuran Gabriel Solera Barbero (España), Sebnem Coskun (Turquía), Pável Volkov (Rusia) y Alexéi Filípov (Rusia).Los ganadores de cada categoría y del Gran Premio serán anunciados durante la ceremonia oficial de premiación, que se celebrará este otoño. La lista completa de finalistas y las fotografías seleccionadas pueden consultarse en las versiones en ruso y en inglés del sitio web oficial del Concurso Andréi Stenin.
https://noticiaslatam.lat/20260614/1173872549.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/11/1173926073_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_89457025f6ba33c830909a0fc7f5df40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🎭 arte y cultura, andréi stenin
🎭 arte y cultura, andréi stenin

El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin anuncia la lista corta de finalistas de 2026

13:10 GMT 17.06.2026
© Sputnik / Arpan Basu ChowdhuryLa mirada de la fe
La mirada de la fe - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Arpan Basu Chowdhury
Síguenos en
El comité organizador de la XII edición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin anunció la lista corta de obras finalistas de 2026. El certamen está integrado por trabajos de jóvenes fotoperiodistas procedentes de 13 países.
Según los organizadores, el jurado internacional evaluó cerca de 2.500 trabajos procedentes de 36 países antes de seleccionar las fotografías y series finalistas en las distintas categorías del certamen.
La lista corta incluye imágenes individuales y reportajes fotográficos en categorías:
Noticias principales
Mi planeta
Retrato. Héroe de nuestro tiempo
Deporte
Vista desde arriba
Energía de la vida (categoría especial)
Los finalistas fueron elegidos por un jurado internacional integrado por reconocidos profesionales de la fotografía y ganadores de prestigiosos premios internacionales: Alia al Shamsi (Emiratos Árabes Unidos), Guo Jing (China), Iván Macías (México), Gurinder Osan (la India), Patrick Baz (el Líbano) y Grigori Dukor (Rusia).
Entre los fotógrafos seleccionados figuran representantes de Argentina, Bangladés, Baréin, Birmania, España, Grecia, Hungría, la India, Indonesia, Irán, el Líbano, Rusia y Turquía.
© Sputnik / Alexey Filippov

Tres elementos

Tres elementos - Sputnik Mundo
1/10
© Sputnik / Alexey Filippov

Tres elementos

© Sputnik / Pavel Vólkov

Retrato de Baba Nina y un gato callejero con el pueblo destruido de Svetlichni como fondo

Retrato de Baba Nina y un gato callejero con el pueblo destruido de Svetlichni como fondo - Sputnik Mundo
2/10
© Sputnik / Pavel Vólkov

Retrato de Baba Nina y un gato callejero con el pueblo destruido de Svetlichni como fondo

© Sputnik / Sebnem Coskun

No hay plan B – Solo tenemos una Tierra

No hay plan B – Solo tenemos una Tierra - Sputnik Mundo
3/10
© Sputnik / Sebnem Coskun

No hay plan B – Solo tenemos una Tierra

© Sputnik / Shahriar Amin Fahim

La devastación en la isla de Manpura: una llamada de atención para actuar contra el cambio climático

La devastación en la isla de Manpura: una llamada de atención para actuar contra el cambio climático - Sputnik Mundo
4/10
© Sputnik / Shahriar Amin Fahim

La devastación en la isla de Manpura: una llamada de atención para actuar contra el cambio climático

© Sputnik / Garry Lotulung

No es nuestra basura

No es nuestra basura - Sputnik Mundo
5/10
© Sputnik / Garry Lotulung

No es nuestra basura

© Sputnik / Ígor Zajárov

La avenida de Nevski

La avenida de Nevski - Sputnik Mundo
6/10
© Sputnik / Ígor Zajárov

La avenida de Nevski

© Sputnik / Arpan Basu Chowdhury

La mirada de la fe

La mirada de la fe - Sputnik Mundo
7/10
© Sputnik / Arpan Basu Chowdhury

La mirada de la fe

© Sputnik / Edgar Breshchánov

Allí donde empieza el movimiento

Allí donde empieza el movimiento - Sputnik Mundo
8/10
© Sputnik / Edgar Breshchánov

Allí donde empieza el movimiento

© Sputnik / Md Bipul

Después del incendio

Después del incendio - Sputnik Mundo
9/10
© Sputnik / Md Bipul

Después del incendio

© Sputnik / Md Bipul

Mercado de verduras

Mercado de verduras - Sputnik Mundo
10/10
© Sputnik / Md Bipul

Mercado de verduras

1/10
© Sputnik / Alexey Filippov

Tres elementos

2/10
© Sputnik / Pavel Vólkov

Retrato de Baba Nina y un gato callejero con el pueblo destruido de Svetlichni como fondo

3/10
© Sputnik / Sebnem Coskun

No hay plan B – Solo tenemos una Tierra

4/10
© Sputnik / Shahriar Amin Fahim

La devastación en la isla de Manpura: una llamada de atención para actuar contra el cambio climático

5/10
© Sputnik / Garry Lotulung

No es nuestra basura

6/10
© Sputnik / Ígor Zajárov

La avenida de Nevski

7/10
© Sputnik / Arpan Basu Chowdhury

La mirada de la fe

8/10
© Sputnik / Edgar Breshchánov

Allí donde empieza el movimiento

9/10
© Sputnik / Md Bipul

Después del incendio

10/10
© Sputnik / Md Bipul

Mercado de verduras

En la categoría Noticias principales. Fotografía individual fueron incluidos el argentino Tadeo Bourbon, el ruso Serguéi Bobiliov, el iraní Seyed Matin Hashemi Aghadjari y el bangladesí S. M. Al Muztaba Rosul.
Por su parte, la categoría Deporte cuenta con trabajos de Héctor Abela Arbués (España), Édgar Breschánov (Rusia), Evgueni Filípov (Rusia) y Ayman Yaqoob (Baréin).
En la categoría especial Energía de la vida. Serie fotográfica, a su vez, figuran Gabriel Solera Barbero (España), Sebnem Coskun (Turquía), Pável Volkov (Rusia) y Alexéi Filípov (Rusia).
Los ganadores de cada categoría y del Gran Premio serán anunciados durante la ceremonia oficial de premiación, que se celebrará este otoño. La lista completa de finalistas y las fotografías seleccionadas pueden consultarse en las versiones en ruso y en inglés del sitio web oficial del Concurso Andréi Stenin.
Сцена из балета Лето на гала-шоу победителей всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом Московском цирке - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
Multimedia
La visita del papa a España, la Sagrada Familia terminada y el Mundial, entre las fotos de la semana
14 de junio, 09:03 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала