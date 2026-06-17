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El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin anuncia la lista corta de finalistas de 2026

El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin anuncia la lista corta de finalistas de 2026

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El comité organizador de la XII edición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin anunció la lista corta de obras finalistas de 2026. El... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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Según los organizadores, el jurado internacional evaluó cerca de 2.500 trabajos procedentes de 36 países antes de seleccionar las fotografías y series finalistas en las distintas categorías del certamen.La lista corta incluye imágenes individuales y reportajes fotográficos en categorías:Los finalistas fueron elegidos por un jurado internacional integrado por reconocidos profesionales de la fotografía y ganadores de prestigiosos premios internacionales: Alia al Shamsi (Emiratos Árabes Unidos), Guo Jing (China), Iván Macías (México), Gurinder Osan (la India), Patrick Baz (el Líbano) y Grigori Dukor (Rusia).Entre los fotógrafos seleccionados figuran representantes de Argentina, Bangladés, Baréin, Birmania, España, Grecia, Hungría, la India, Indonesia, Irán, el Líbano, Rusia y Turquía.En la categoría Noticias principales. Fotografía individual fueron incluidos el argentino Tadeo Bourbon, el ruso Serguéi Bobiliov, el iraní Seyed Matin Hashemi Aghadjari y el bangladesí S. M. Al Muztaba Rosul.Por su parte, la categoría Deporte cuenta con trabajos de Héctor Abela Arbués (España), Édgar Breschánov (Rusia), Evgueni Filípov (Rusia) y Ayman Yaqoob (Baréin).En la categoría especial Energía de la vida. Serie fotográfica, a su vez, figuran Gabriel Solera Barbero (España), Sebnem Coskun (Turquía), Pável Volkov (Rusia) y Alexéi Filípov (Rusia).Los ganadores de cada categoría y del Gran Premio serán anunciados durante la ceremonia oficial de premiación, que se celebrará este otoño. La lista completa de finalistas y las fotografías seleccionadas pueden consultarse en las versiones en ruso y en inglés del sitio web oficial del Concurso Andréi Stenin.

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