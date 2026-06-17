El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin anuncia la lista corta de finalistas de 2026

Según los organizadores, el jurado internacional evaluó cerca de 2.500 trabajos procedentes de 36 países antes de seleccionar las fotografías y series finalistas en las distintas categorías del certamen.La lista corta incluye imágenes individuales y reportajes fotográficos en categorías:Los finalistas fueron elegidos por un jurado internacional integrado por reconocidos profesionales de la fotografía y ganadores de prestigiosos premios internacionales: Alia al Shamsi (Emiratos Árabes Unidos), Guo Jing (China), Iván Macías (México), Gurinder Osan (la India), Patrick Baz (el Líbano) y Grigori Dukor (Rusia).Entre los fotógrafos seleccionados figuran representantes de Argentina, Bangladés, Baréin, Birmania, España, Grecia, Hungría, la India, Indonesia, Irán, el Líbano, Rusia y Turquía.En la categoría Noticias principales. Fotografía individual fueron incluidos el argentino Tadeo Bourbon, el ruso Serguéi Bobiliov, el iraní Seyed Matin Hashemi Aghadjari y el bangladesí S. M. Al Muztaba Rosul.Por su parte, la categoría Deporte cuenta con trabajos de Héctor Abela Arbués (España), Édgar Breschánov (Rusia), Evgueni Filípov (Rusia) y Ayman Yaqoob (Baréin).En la categoría especial Energía de la vida. Serie fotográfica, a su vez, figuran Gabriel Solera Barbero (España), Sebnem Coskun (Turquía), Pável Volkov (Rusia) y Alexéi Filípov (Rusia).Los ganadores de cada categoría y del Gran Premio serán anunciados durante la ceremonia oficial de premiación, que se celebrará este otoño. La lista completa de finalistas y las fotografías seleccionadas pueden consultarse en las versiones en ruso y en inglés del sitio web oficial del Concurso Andréi Stenin.
El comité organizador de la XII edición del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin anunció la lista corta de obras finalistas de 2026. El certamen está integrado por trabajos de jóvenes fotoperiodistas procedentes de 13 países.
Según los organizadores, el jurado internacional evaluó cerca de 2.500 trabajos procedentes de 36 países antes de seleccionar las fotografías y series finalistas en las distintas categorías del certamen.
La lista corta incluye imágenes individuales y reportajes fotográficos en categorías:
Noticias principales
Mi planeta
Retrato. Héroe de nuestro tiempo
Deporte
Vista desde arriba
Energía de la vida (categoría especial)
Los finalistas fueron elegidos por un jurado internacional integrado por reconocidos profesionales de la fotografía y ganadores de prestigiosos premios internacionales: Alia al Shamsi (Emiratos Árabes Unidos), Guo Jing (China), Iván Macías (México), Gurinder Osan (la India), Patrick Baz (el Líbano) y Grigori Dukor (Rusia).
Entre los fotógrafos seleccionados figuran representantes de Argentina, Bangladés, Baréin, Birmania, España, Grecia, Hungría, la India, Indonesia, Irán, el Líbano, Rusia y Turquía.
En la categoría Noticias principales. Fotografía individual fueron incluidos el argentino Tadeo Bourbon, el ruso Serguéi Bobiliov, el iraní Seyed Matin Hashemi Aghadjari y el bangladesí S. M. Al Muztaba Rosul.
Por su parte, la categoría Deporte cuenta con trabajos de Héctor Abela Arbués (España), Édgar Breschánov (Rusia), Evgueni Filípov (Rusia) y Ayman Yaqoob (Baréin).
En la categoría especial Energía de la vida. Serie fotográfica, a su vez, figuran Gabriel Solera Barbero (España), Sebnem Coskun (Turquía), Pável Volkov (Rusia) y Alexéi Filípov (Rusia).
Los ganadores de cada categoría y del Gran Premio serán anunciados durante la ceremonia oficial de premiación, que se celebrará este otoño. La lista completa de finalistas y las fotografías seleccionadas pueden consultarse en las versiones en ruso y en inglés del sitio web oficial del Concurso Andréi Stenin.