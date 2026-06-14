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La visita del papa a España, la Sagrada Familia terminada y el Mundial, entre las fotos de la semana

La visita del papa a España, la Sagrada Familia terminada y el Mundial, entre las fotos de la semana

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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La gira apostólica del papa León... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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