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La visita del papa a España, la Sagrada Familia terminada y el Mundial, entre las fotos de la semana
La visita del papa a España, la Sagrada Familia terminada y el Mundial, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La gira apostólica del papa León... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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La visita del papa a España, la Sagrada Familia terminada y el Mundial, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 14.06.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La gira apostólica del papa León XIV por España, la finalización de la estructura central y de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre las fotos de los últimos siete días.
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© REUTERS Vatican Media/Simone Risoluti

El papa León XIV se dirige a la multitud en la abadía de Nuestra Señora de Montserrat, durante su viaje apostólico.

El pontífice realiza una amplia gira apostólica por España del 6 al 12 de junio.

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© REUTERS Vatican Media/Simone Risoluti

El papa León XIV se dirige a la multitud en la abadía de Nuestra Señora de Montserrat, durante su viaje apostólico.

El pontífice realiza una amplia gira apostólica por España del 6 al 12 de junio.

© REUTERS KCNA

El presidente chino, Xi Jinping, saluda al líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita de Estado a Pionyang, Corea del Norte.

El presidente chino, Xi Jinping, saluda al líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita de Estado a Pionyang, Corea del Norte. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KCNA

El presidente chino, Xi Jinping, saluda al líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita de Estado a Pionyang, Corea del Norte.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Unas mujeres conversan en el Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, celebrado en la ciudad portuaria de Kronstadt, a las afueras de San Petersburgo, Rusia.

Unas mujeres conversan en el Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, celebrado en la ciudad portuaria de Kronstadt, a las afueras de San Petersburgo, Rusia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Unas mujeres conversan en el Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, celebrado en la ciudad portuaria de Kronstadt, a las afueras de San Petersburgo, Rusia.

© AP Photo / Ariel Ochoa

Barcos pesqueros en llamas en la ciudad de Manta, Ecuador.

Barcos pesqueros en llamas en la ciudad de Manta, Ecuador. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ariel Ochoa

Barcos pesqueros en llamas en la ciudad de Manta, Ecuador.

© AP Photo / Emilio Morenatti

El papa León XIV asiste a la inauguración de la Torre de Jesucristo en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

El papa León XIV asiste a la inauguración de la Torre de Jesucristo en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emilio Morenatti

El papa León XIV asiste a la inauguración de la Torre de Jesucristo en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Las personas contemplan una gran escultura de papel del poeta ruso Alexandr Pushkin expuesta en el escaparate de una librería de San Petersburgo, Rusia.

Las personas contemplan una gran escultura de papel del poeta ruso Alexandr Pushkin expuesta en el escaparate de una librería de San Petersburgo, Rusia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Las personas contemplan una gran escultura de papel del poeta ruso Alexandr Pushkin expuesta en el escaparate de una librería de San Petersburgo, Rusia.

© REUTERS Alessandro Cinque

La candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori acompañada de sus hijas Kaori y Kyara, asiste a un desayuno con sus seguidores en Lima antes de emitir su voto en el balotaje, donde se enfrena al candidato Roberto Sánchez.

El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento de votos sigue en curso.

La candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori acompañada de sus hijas Kaori y Kyara, asiste a un desayuno con sus seguidores en Lima antes de emitir su voto en el balotaje, donde se enfrena al candidato Roberto Sánchez.El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento de votos sigue en curso. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Alessandro Cinque

La candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori acompañada de sus hijas Kaori y Kyara, asiste a un desayuno con sus seguidores en Lima antes de emitir su voto en el balotaje, donde se enfrena al candidato Roberto Sánchez.

El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento de votos sigue en curso.

© Sputnik / Alexey Maishev / Acceder al contenido multimedia

Escena del ballet Verano en la gala de los ganadores del festival mundial de artes circenses Idol, celebrada en el Gran Circo Estatal de Moscú.

Escena del ballet Verano en la gala de los ganadores del festival mundial de artes circenses Idol, celebrada en el Gran Circo Estatal de Moscú. - Sputnik Mundo
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Escena del ballet Verano en la gala de los ganadores del festival mundial de artes circenses Idol, celebrada en el Gran Circo Estatal de Moscú.

© AP Photo / Dico Soliz

La Policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales que bloquean una autopista en la ciudad de Vinto, Bolivia.

La Policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales que bloquean una autopista en la ciudad de Vinto, Bolivia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Dico Soliz

La Policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales que bloquean una autopista en la ciudad de Vinto, Bolivia.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Unos palestinos inspeccionan los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Unos palestinos inspeccionan los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Unos palestinos inspeccionan los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

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Una cría de leopardo del Amur juega con su madre en el recinto del zoológico de la ciudad rusa de Novosibirsk.

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Una cría de leopardo del Amur juega con su madre en el recinto del zoológico de la ciudad rusa de Novosibirsk.

© AP Photo / Brian Inganga

La Policía Antidisturbios detiene a varios manifestantes durante una protesta contra un centro de cuarentena para el ébola que Estados Unidos tiene previsto establecer en la base aérea de Laikipia, en la localidad Nanyuki, Kenia.

La Policía Antidisturbios detiene a varios manifestantes durante una protesta contra un centro de cuarentena para el ébola que Estados Unidos tiene previsto establecer en la base aérea de Laikipia, en la localidad Nanyuki, Kenia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Brian Inganga

La Policía Antidisturbios detiene a varios manifestantes durante una protesta contra un centro de cuarentena para el ébola que Estados Unidos tiene previsto establecer en la base aérea de Laikipia, en la localidad Nanyuki, Kenia.

© Sputnik / Yuri Kochetkov / Acceder al contenido multimedia

El actual primer ministro de Armenia y líder del partido Contrato Civil, Nikol Pashinián, vota en un colegio electoral de Ereván con motivo de las elecciones parlamentarias.

El actual primer ministro de Armenia y líder del partido Contrato Civil, Nikol Pashinián, vota en un colegio electoral de Ereván con motivo de las elecciones parlamentarias. - Sputnik Mundo
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El actual primer ministro de Armenia y líder del partido Contrato Civil, Nikol Pashinián, vota en un colegio electoral de Ereván con motivo de las elecciones parlamentarias.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Acceder al contenido multimedia

Participante en una colorida carrera en Moscú.

En el marco del evento, los habitantes de la capital rusa corrieron 5 kilómetros por un recorrido urbano en el que se habían dispuesto las llamadas zonas de color, donde se lanzaban pinturas a los corredores.

Participante en una colorida carrera en Moscú. En el marco del evento, los habitantes de la capital rusa corrieron 5 kilómetros por un recorrido urbano en el que se habían dispuesto las llamadas zonas de color, donde se lanzaban pinturas a los corredores. - Sputnik Mundo
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Participante en una colorida carrera en Moscú.

En el marco del evento, los habitantes de la capital rusa corrieron 5 kilómetros por un recorrido urbano en el que se habían dispuesto las llamadas zonas de color, donde se lanzaban pinturas a los corredores.

© REUTERS CK Thanseer

Unos niños juegan al fútbol frente a carteles de Cristiano Ronaldo, de Portugal, y Neymar, de Brasil, colocados por los aficionados antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ciudad de Kozhikode, la India.

Unos niños juegan al fútbol frente a carteles de Cristiano Ronaldo, de Portugal, y Neymar, de Brasil, colocados por los aficionados antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ciudad de Kozhikode, la India. - Sputnik Mundo
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Unos niños juegan al fútbol frente a carteles de Cristiano Ronaldo, de Portugal, y Neymar, de Brasil, colocados por los aficionados antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ciudad de Kozhikode, la India.

© REUTERS Noel Celis

Una mujer pasa junto a un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 7,8, en la ciudad de General Santos, al sur de Filipinas.

Una mujer pasa junto a un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 7,8, en la ciudad de General Santos, al sur de Filipinas. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Noel Celis

Una mujer pasa junto a un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 7,8, en la ciudad de General Santos, al sur de Filipinas.

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