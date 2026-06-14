La visita del papa a España, la Sagrada Familia terminada y el Mundial, entre las fotos de la semana
El papa León XIV se dirige a la multitud en la abadía de Nuestra Señora de Montserrat, durante su viaje apostólico.
El pontífice realiza una amplia gira apostólica por España del 6 al 12 de junio.
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El presidente chino, Xi Jinping, saluda al líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita de Estado a Pionyang, Corea del Norte.
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Unas mujeres conversan en el Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, celebrado en la ciudad portuaria de Kronstadt, a las afueras de San Petersburgo, Rusia.
Unas mujeres conversan en el Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, celebrado en la ciudad portuaria de Kronstadt, a las afueras de San Petersburgo, Rusia.
Barcos pesqueros en llamas en la ciudad de Manta, Ecuador.
Barcos pesqueros en llamas en la ciudad de Manta, Ecuador.
El papa León XIV asiste a la inauguración de la Torre de Jesucristo en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.
El papa León XIV asiste a la inauguración de la Torre de Jesucristo en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.
Las personas contemplan una gran escultura de papel del poeta ruso Alexandr Pushkin expuesta en el escaparate de una librería de San Petersburgo, Rusia.
Las personas contemplan una gran escultura de papel del poeta ruso Alexandr Pushkin expuesta en el escaparate de una librería de San Petersburgo, Rusia.
La candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori acompañada de sus hijas Kaori y Kyara, asiste a un desayuno con sus seguidores en Lima antes de emitir su voto en el balotaje, donde se enfrena al candidato Roberto Sánchez.
El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento de votos sigue en curso.
La candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori acompañada de sus hijas Kaori y Kyara, asiste a un desayuno con sus seguidores en Lima antes de emitir su voto en el balotaje, donde se enfrena al candidato Roberto Sánchez.
El 7 de junio, en Perú se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento de votos sigue en curso.
Escena del ballet Verano en la gala de los ganadores del festival mundial de artes circenses Idol, celebrada en el Gran Circo Estatal de Moscú.
Escena del ballet Verano en la gala de los ganadores del festival mundial de artes circenses Idol, celebrada en el Gran Circo Estatal de Moscú.
La Policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales que bloquean una autopista en la ciudad de Vinto, Bolivia.
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Unos palestinos inspeccionan los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
Unos palestinos inspeccionan los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
Una cría de leopardo del Amur juega con su madre en el recinto del zoológico de la ciudad rusa de Novosibirsk.
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La Policía Antidisturbios detiene a varios manifestantes durante una protesta contra un centro de cuarentena para el ébola que Estados Unidos tiene previsto establecer en la base aérea de Laikipia, en la localidad Nanyuki, Kenia.
La Policía Antidisturbios detiene a varios manifestantes durante una protesta contra un centro de cuarentena para el ébola que Estados Unidos tiene previsto establecer en la base aérea de Laikipia, en la localidad Nanyuki, Kenia.
El actual primer ministro de Armenia y líder del partido Contrato Civil, Nikol Pashinián, vota en un colegio electoral de Ereván con motivo de las elecciones parlamentarias.
El actual primer ministro de Armenia y líder del partido Contrato Civil, Nikol Pashinián, vota en un colegio electoral de Ereván con motivo de las elecciones parlamentarias.
Participante en una colorida carrera en Moscú.
En el marco del evento, los habitantes de la capital rusa corrieron 5 kilómetros por un recorrido urbano en el que se habían dispuesto las llamadas zonas de color, donde se lanzaban pinturas a los corredores.
Participante en una colorida carrera en Moscú.
En el marco del evento, los habitantes de la capital rusa corrieron 5 kilómetros por un recorrido urbano en el que se habían dispuesto las llamadas zonas de color, donde se lanzaban pinturas a los corredores.
Unos niños juegan al fútbol frente a carteles de Cristiano Ronaldo, de Portugal, y Neymar, de Brasil, colocados por los aficionados antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la ciudad de Kozhikode, la India.
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Una mujer pasa junto a un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 7,8, en la ciudad de General Santos, al sur de Filipinas.
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