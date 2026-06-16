Nicaragua reconoce esfuerzos de EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz

En el texto, el Gobierno nicaragüense dijo que brinda todo el apoyo para que las conversaciones sigan desarrollándose "con sabiduría, responsabilidad y voluntad política", que impulse no solo a los involucrados, sino a la comunidad internacional. El país centroamericano "celebra todo esfuerzo que contribuya a superar confrontaciones, disminuir tensiones y fortalecer la convivencia armoniosa entre las naciones", refrendó.
La nación centroamericana resaltó los avances que tuvieron Teherán y Washington para poner fin a la guerra, mismos que fueron anunciados recientemente.
Este plan de acción permitirá "continuar construyendo caminos de diálogo, entendimiento y una paz firme y duraderaentre el gobierno y pueblo de la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América", indicó en un comunicado.
En el texto, el Gobierno nicaragüense dijo que brinda todo el apoyo para que las conversaciones sigan desarrollándose "con sabiduría, responsabilidad y voluntad política", que impulse no solo a los involucrados, sino a la comunidad internacional.
El país centroamericano "celebra todo esfuerzo que contribuya a superar confrontaciones, disminuir tensiones y fortalecer la convivencia armoniosa entre las naciones", refrendó.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).