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Nicaragua reconoce esfuerzos de EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz
Nicaragua reconoce esfuerzos de EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz
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La nación centroamericana resaltó los avances que tuvieron Teherán y Washington para poner fin a la guerra, mismos que fueron anunciados recientemente. 16.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-16T01:37+0000
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En el texto, el Gobierno nicaragüense dijo que brinda todo el apoyo para que las conversaciones sigan desarrollándose "con sabiduría, responsabilidad y voluntad política", que impulse no solo a los involucrados, sino a la comunidad internacional. El país centroamericano "celebra todo esfuerzo que contribuya a superar confrontaciones, disminuir tensiones y fortalecer la convivencia armoniosa entre las naciones", refrendó.
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Nicaragua reconoce esfuerzos de EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz

01:37 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Vahid SalemiMujer protesta en Irán.
Mujer protesta en Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 16.06.2026
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La nación centroamericana resaltó los avances que tuvieron Teherán y Washington para poner fin a la guerra, mismos que fueron anunciados recientemente.

Este plan de acción permitirá "continuar construyendo caminos de diálogo, entendimiento y una paz firme y duradera entre el gobierno y pueblo de la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América", indicó en un comunicado.

Acuerdo en Medio Oriente: Es un gran triunfo para Irán - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
Una Mañana por Descubrir
Acuerdo en Oriente Medio: "Es un gran triunfo para Irán"
ayer, 17:00 GMT
En el texto, el Gobierno nicaragüense dijo que brinda todo el apoyo para que las conversaciones sigan desarrollándose "con sabiduría, responsabilidad y voluntad política", que impulse no solo a los involucrados, sino a la comunidad internacional.
El país centroamericano "celebra todo esfuerzo que contribuya a superar confrontaciones, disminuir tensiones y fortalecer la convivencia armoniosa entre las naciones", refrendó.
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