Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Sputnik Deportivo
Sputnik deportivo es el programa que te sumergirá en las últimas noticias de los deportes de la nueva era y de los de siempre. Repasaremos los eventos deportivos más importantes de todo el mundo.
https://noticiaslatam.lat/20260615/rumbo-a-la-final-la-celeste-quiere-inclinar-la-balanza-mundialista-1173901119.html
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
Sputnik Mundo
Las selecciones de Uruguay y Arabia Saudí se han enfrentado 3 veces en su historia. El historial se encuentra totalmente empatado con 1 victoria para cada... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T13:00+0000
2026-06-15T13:00+0000
sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
copa mundial de fútbol de 2026
uruguay
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173900962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e320d5bf56fd247b9c34bca6a4e018d0.png
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
uruguay
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
2026-06-15T13:00+0000
true
PT4M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173900962_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0b7a2186d310fd590179a41f8e5ddd7.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, uruguay, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, uruguay, видео

Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista

13:00 GMT 15.06.2026
© Sputnik
Síguenos en
Las selecciones de Uruguay y Arabia Saudí se han enfrentado 3 veces en su historia. El historial se encuentra totalmente empatado con 1 victoria para cada equipo y 1 empate. Uruguay busca romper la igualdad en esta cita mundialista.
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала