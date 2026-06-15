https://noticiaslatam.lat/20260615/rumbo-a-la-final-la-celeste-quiere-inclinar-la-balanza-mundialista-1173901119.html
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
Sputnik Mundo
Las selecciones de Uruguay y Arabia Saudí se han enfrentado 3 veces en su historia. El historial se encuentra totalmente empatado con 1 victoria para cada... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T13:00+0000
2026-06-15T13:00+0000
2026-06-15T13:00+0000
sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
copa mundial de fútbol de 2026
uruguay
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173900962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e320d5bf56fd247b9c34bca6a4e018d0.png
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
uruguay
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0f/1173900962_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0b7a2186d310fd590179a41f8e5ddd7.png
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
2026-06-15T13:00+0000
true
PT4M09S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, uruguay, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, uruguay, видео
Rumbo a la Final: la Celeste quiere inclinar la balanza mundialista
Las selecciones de Uruguay y Arabia Saudí se han enfrentado 3 veces en su historia. El historial se encuentra totalmente empatado con 1 victoria para cada equipo y 1 empate. Uruguay busca romper la igualdad en esta cita mundialista.
Vota en nuestra encuesta
por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.