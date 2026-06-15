Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260615/la-defensa-rusa-revela-objetivos-alcanzados-en-el-ataque-de-represalia-contra-las-ffaa-ucranianas-1173899017.html
La Defensa rusa revela objetivos alcanzados en el ataque de represalia contra las FFAA ucranianas
La Defensa rusa revela objetivos alcanzados en el ataque de represalia contra las FFAA ucranianas
Sputnik Mundo
En respuesta a los actos terroristas de Kiev, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance y drones de ataque... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T08:07+0000
2026-06-15T08:21+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1a/1173608722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16fbc93850a0df335919210c5c97ce14.jpg
El organismo señaló que también fueron alcanzadas las empresas Ukr Armo Tech, donde se ensamblaban componentes de combate para drones y misiles de diversos tipos y la Fábrica de Reparación Aeronáutica n.º 410 de Aviación Civil, donde se fabricaban aeronaves y naves espaciales, se producían y reparaban motores turborreactores de aviación, así como componentes para drones de largo y medio alcance.Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares de Vasilkov, Uman, Cherkasi y Krasnaya Slobodka.Además, el organismo informó que, según datos confirmados, el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev fue alcanzado por un misil del sistema antiaéreo estadounidense Patriot. Se subraya que, una de las causas del mal funcionamiento de dicho sistema podría ser que los países occidentales hayan suministrado al régimen de Kiev misiles caducados, agregó el ente.
https://noticiaslatam.lat/20260614/kiev-se-esta-preparando-para-la-inminente-perdida-de-kostintinovka-druzhkovka-y-kramatorsk-senalan-1173893718.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1a/1173608722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b51e1a2b9edea2afe42624c272443720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

La Defensa rusa revela objetivos alcanzados en el ataque de represalia contra las FFAA ucranianas

08:07 GMT 15.06.2026 (actualizado: 08:21 GMT 15.06.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En respuesta a los actos terroristas de Kiev, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance y drones de ataque contra instalaciones del complejo industrial de defensa en las ciudades de Kiev, Járkov y Dnepropetrovsk, confirmó el Ministerio de Defensa ruso.

"Las empresas afectadas son: Tecnologías no tripuladas, dedicada al montaje de grandes conjuntos a partir de componentes extranjeros para drones de ataque de largo alcance; y la Fábrica Estatal de Kiev Burevestnik, que fabrica drones de largo y medio alcance, así como equipos de radar para las FFAA de Ucrania", se indica en el comunicado.

El organismo señaló que también fueron alcanzadas las empresas Ukr Armo Tech, donde se ensamblaban componentes de combate para drones y misiles de diversos tipos y la Fábrica de Reparación Aeronáutica n.º 410 de Aviación Civil, donde se fabricaban aeronaves y naves espaciales, se producían y reparaban motores turborreactores de aviación, así como componentes para drones de largo y medio alcance.
Volodimir Zelenski, en el centro, inspecciona edificios dañados durante su visita a la región de Járkov - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
Defensa
Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa
ayer, 17:38 GMT
Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares de Vasilkov, Uman, Cherkasi y Krasnaya Slobodka.
"Las FFAA de Rusia no planean ni lanzan ataques contra infraestructuras civiles", declararon desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
Además, el organismo informó que, según datos confirmados, el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev fue alcanzado por un misil del sistema antiaéreo estadounidense Patriot. Se subraya que, una de las causas del mal funcionamiento de dicho sistema podría ser que los países occidentales hayan suministrado al régimen de Kiev misiles caducados, agregó el ente.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала