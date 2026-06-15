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La Defensa rusa revela objetivos alcanzados en el ataque de represalia contra las FFAA ucranianas
La Defensa rusa revela objetivos alcanzados en el ataque de represalia contra las FFAA ucranianas
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En respuesta a los actos terroristas de Kiev, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance y drones de ataque... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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El organismo señaló que también fueron alcanzadas las empresas Ukr Armo Tech, donde se ensamblaban componentes de combate para drones y misiles de diversos tipos y la Fábrica de Reparación Aeronáutica n.º 410 de Aviación Civil, donde se fabricaban aeronaves y naves espaciales, se producían y reparaban motores turborreactores de aviación, así como componentes para drones de largo y medio alcance.Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares de Vasilkov, Uman, Cherkasi y Krasnaya Slobodka.Además, el organismo informó que, según datos confirmados, el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev fue alcanzado por un misil del sistema antiaéreo estadounidense Patriot. Se subraya que, una de las causas del mal funcionamiento de dicho sistema podría ser que los países occidentales hayan suministrado al régimen de Kiev misiles caducados, agregó el ente.
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La Defensa rusa revela objetivos alcanzados en el ataque de represalia contra las FFAA ucranianas
08:07 GMT 15.06.2026 (actualizado: 08:21 GMT 15.06.2026)
En respuesta a los actos terroristas de Kiev, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance y drones de ataque contra instalaciones del complejo industrial de defensa en las ciudades de Kiev, Járkov y Dnepropetrovsk, confirmó el Ministerio de Defensa ruso.
"Las empresas afectadas son: Tecnologías no tripuladas, dedicada al montaje de grandes conjuntos a partir de componentes extranjeros para drones de ataque de largo alcance; y la Fábrica Estatal de Kiev Burevestnik, que fabrica drones de largo y medio alcance, así como equipos de radar para las FFAA de Ucrania", se indica en el comunicado.
El organismo señaló que también fueron alcanzadas las empresas Ukr Armo Tech, donde se ensamblaban componentes de combate para drones y misiles de diversos tipos y la Fábrica de Reparación Aeronáutica n.º 410 de Aviación Civil, donde se fabricaban aeronaves y naves espaciales, se producían y reparaban motores turborreactores de aviación, así como componentes para drones de largo y medio alcance.
Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares de Vasilkov, Uman, Cherkasi y Krasnaya Slobodka.
"Las FFAA de Rusia no planean ni lanzan ataques contra infraestructuras civiles", declararon desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
Además, el organismo informó que, según datos confirmados, el complejo del Monasterio de las Cuevas de Kiev fue alcanzado por un misil del sistema antiaéreo estadounidense Patriot. Se subraya que, una de las causas del mal funcionamiento de dicho sistema podría ser que los países occidentales hayan suministrado al régimen de Kiev misiles caducados, agregó el ente.
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