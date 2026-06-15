Fallece Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo

Conocida por su lucha en favor de los derechos humanos, Almeida, cuyo nombre original es Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, estaba internada en el Hospital Italiano de la capital argentina, y murió acompañada por su familia. La presidenta de la Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora inició su activismo en 1975 cuando su hijo, Alejandro Almeida, desapareció, y se convirtió en uno de los referentes más importantes de la nación sudamericana. A través de sus redes sociales, la organización de la que formó parte la reconoció como "una generadora de mensajes esperanzadores en todas las luchas" y anunció que el 15 de junio se organizará un evento público de despedida.
Una de las activistas más reconocidas en la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina, Taty Almeida, falleció a la edad de 95 años, confirmó la organización que encabezaba.
Conocida por su lucha en favor de los derechos humanos, Almeida, cuyo nombre original es Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, estaba internada en el Hospital Italiano de la capital argentina, y murió acompañada por su familia.
A través de sus redes sociales, la organización de la que formó parte la reconoció como "una generadora de mensajes esperanzadores en todas las luchas" y anunció que el 15 de junio se organizará un evento público de despedida.
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