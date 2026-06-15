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El futbolista español Rafa Mir fue condenado a 8,5 años de cárcel por violación

El futbolista español Rafa Mir fue condenado a 8,5 años de cárcel por violación

Sputnik Mundo

La Audiencia Provincial de Valencia condenó al futbolista español Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones, informó el Tribunal... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T17:25+0000

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Según medios locales, el deportista fue detenido por la Guardia Civil de Valencia en septiembre de 2024 tras la denuncia que presentó una mujer de 21 años, a la que el futbolista conoció en una discoteca de la ciudad, y quien habría acudido posteriormente a la casa de Mir junto con una amiga y dos allegados del imputado.De acuerdo con la Fiscalía, el jugador sometió a la joven a agresiones sexuales y físicas en su domicilio. Tras prestar declaración, Mir quedó en libertad y publicó un comunicado en el que calificó las acusaciones de infundadas.La sentencia le impone siete años de prisión por violación y otros 18 meses por causar lesiones. A su vez, el tribunal le prohibió acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante un período de 10 años.Además, la justicia condenó a Pablo Jara, amigo del deportista, a dos años de cárcel por agresión sexual y lesiones leves contra una amiga de 25 años de la víctima principal. La sentencia también obliga a Mir a indemnizar a su denunciante con 64.000 euros (74.000 dólares), y a Jara a desembolsar 6.280 euros (7.280 dólares) a la segunda denunciante.Rafa Mir, de 28 años, conquistó la Europa League 2022/23 con el Sevilla, club con el que disputó 105 partidos y marcó 24 goles. También militó en Valencia, Las Palmas, Huesca, Elche y los Wolverhampton Wanderers y Nottingham Forest ingleses. Con la selección española obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

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