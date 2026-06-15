El futbolista español Rafa Mir fue condenado a 8,5 años de cárcel por violación
© AP Photo / Darko BandicRafa Mir, futbolista español, llega a una sesión de entrenamiento en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2023
© AP Photo / Darko Bandic
Síguenos en
La Audiencia Provincial de Valencia condenó al futbolista español Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones, informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en redes sociales.
"La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, [Rafa Mir] que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y un delito de lesiones", publicó el Gabinete de Comunicación del TSJ valenciano en X.
Según medios locales, el deportista fue detenido por la Guardia Civil de Valencia en septiembre de 2024 tras la denuncia que presentó una mujer de 21 años, a la que el futbolista conoció en una discoteca de la ciudad, y quien habría acudido posteriormente a la casa de Mir junto con una amiga y dos allegados del imputado.
De acuerdo con la Fiscalía, el jugador sometió a la joven a agresiones sexuales y físicas en su domicilio. Tras prestar declaración, Mir quedó en libertad y publicó un comunicado en el que calificó las acusaciones de infundadas.
De acuerdo con la Fiscalía, el jugador sometió a la joven a agresiones sexuales y físicas en su domicilio. Tras prestar declaración, Mir quedó en libertad y publicó un comunicado en el que calificó las acusaciones de infundadas.
La sentencia le impone siete años de prisión por violación y otros 18 meses por causar lesiones. A su vez, el tribunal le prohibió acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante un período de 10 años.
Además, la justicia condenó a Pablo Jara, amigo del deportista, a dos años de cárcel por agresión sexual y lesiones leves contra una amiga de 25 años de la víctima principal. La sentencia también obliga a Mir a indemnizar a su denunciante con 64.000 euros (74.000 dólares), y a Jara a desembolsar 6.280 euros (7.280 dólares) a la segunda denunciante.
Rafa Mir, de 28 años, conquistó la Europa League 2022/23 con el Sevilla, club con el que disputó 105 partidos y marcó 24 goles. También militó en Valencia, Las Palmas, Huesca, Elche y los Wolverhampton Wanderers y Nottingham Forest ingleses. Con la selección española obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.