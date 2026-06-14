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"No preguntas en español": nueva polémica estalla en el Mundial 2026

"No preguntas en español": nueva polémica estalla en el Mundial 2026

Sputnik Mundo

Durante una rueda de prensa previa al partido entre Brasil y Marruecos, a un periodista mexicano le impidieron formular una pregunta en español al futbolista... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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Ya que en el encuentro participaron los jugadores de Brasil y Marruecos, los idiomas priorizados fueron portugués, árabe, francés e italiano —a petición de Brasil, por su entrenador, Carlo Ancelotti— además del inglés como lengua de apoyo para la comunicación internacional. Una situación similar ocurrió con Vinicius Junior del Real Madrid, quien pidió a un periodista español que formulara una pregunta en castellano en lugar de inglés, pero los organizadores lo prohibieron.Además, lo mismo le sucedió al holandés Frenkie de Jong, del FC Barcelona, antes de un partido contra Japón. Un periodista mexicano intentó preguntarle en español, pero fue cortado rápidamente. A pesar de la declaración del futbolista: "no me importa", los organizadores recalcaron que la pregunta debía formularse en inglés.La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

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