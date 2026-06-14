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Ucrania inicia la evacuación de empresas al oeste del país por éxitos de las FFAA rusas en el último día

Ucrania inicia la evacuación de empresas al oeste del país por éxitos de las FFAA rusas en el último día

Sputnik Mundo

Durante la última jornada, Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas... 14.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-14T11:36+0000

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En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 460 militares abatidos por cada unidad.Se suman a estas bajas más de 280 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 210 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 150 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 150 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 21 vehículos blindados y un obús M777 estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas guiadas y derribó 483 drones.

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