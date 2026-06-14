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Ucrania inicia la evacuación de empresas al oeste del país por éxitos de las FFAA rusas en el último día
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Durante la última jornada, Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T11:36+0000
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En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 460 militares abatidos por cada unidad.Se suman a estas bajas más de 280 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 210 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 150 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 150 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 21 vehículos blindados y un obús M777 estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas guiadas y derribó 483 drones.
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Ucrania inicia la evacuación de empresas al oeste del país por éxitos de las FFAA rusas en el último día
Durante la última jornada, Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron 1.350 soldados, precisan.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 460 militares abatidos por cada unidad.
Se suman a estas bajas más de 280 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 210 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 150 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 150 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 21 vehículos blindados y un obús M777 estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas guiadas y derribó 483 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 162.201 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.769 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.736 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.350 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.062 vehículos militares especiales.