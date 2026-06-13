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Primeras pérdidas en el Mundial: roban botines a la selección de Inglaterra

Primeras pérdidas en el Mundial: roban botines a la selección de Inglaterra

Sputnik Mundo

A la selección de fútbol inglesa le robaron botines antes de su primera sesión de entrenamiento del Mundial en Kansas City, en Estados Unidos, reporta el... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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"Se cree que el robo tuvo lugar mientras el equipo era transportado desde su centro de concentración en Florida, donde se encontraban antes del torneo, hasta su campo de entrenamiento en Swope Soccer Village, en Misuri. Entre los objetos robados estarían los botines pertenecientes a las estrellas del fútbol inglés, así como balones oficiales del torneo y material de entrenamiento", publica el periódico.El equipo de Thomas Tuchel, que forma parte del Grupo L, se entrenará por primera vez en su base por la tarde. El 17 de junio le espera el partido inaugural frente a Croacia en Dallas.La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

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