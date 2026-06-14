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Ni el Mundial de Fútbol se salva de las lluvias en México: ¿por qué son tan intensas?

Ni el Mundial de Fútbol se salva de las lluvias en México: ¿por qué son tan intensas?

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Las lluvias de la Ciudad de México, una de las sedes de la Copa del Mundo, han sido particularmente atípicas, lo que ha representado todo un reto de logística... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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Tan solo el 12 de junio, un día después de la inauguración, el sur de la capital mexicana colapsó debido a las enormes precipitaciones que causaron, incluso, el desbordamiento de un río en la alcaldía Xochimilco.En la alcaldía Coyoacán, donde se ubica el Estado Ciudad de México (antes Estadio Azteca), las estaciones pluviométricas reportaron 71,5 milímetros de precipitación, mientras que, en alcaldías aledañas, como Tlalpan, se registraron 72 milímetros.De acuerdo con las autoridades capitalinas, las lluvias de este viernes provocaron 41 encharcamientos, la caída de 92 árboles, la inundación de un hospital y dos cortos circuitos que obligaron a la movilización de equipos especiales.Una situación atípicaLas lluvias registradas en México entre enero e inicios de junio han sido 15% más intensas que el promedio de la climatología de los últimos 30 años, indicó el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Zavala Hidalgo.El especialista en procesos de circulación oceánica y clima de México explicó que esta situación ha sido particularmente crítica en el centro del país, dado que, a lo largo del territorio nacional, la lluvia ha estado por debajo del promedio.Zavala Hidalgo sostiene que estas lluvias son remanentes de la depresión tropical Boris, por lo que pronostica que se mantendrán las fuertes lluvias en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.Estas condiciones podrían mantenerse en las próximas semanas, sobre todo por la tormenta tropical Cristina, actualmente en Centroamérica, y que podría complicar aún más las condiciones climatológicas de México, en caso de evolucionar.Respecto al impacto de El Niño, Jorge Zavala Hidalgo indicó que por ahora su impacto ha sido menor, pero se espera que se desarrolle y fortalezca para finales del año, por lo que sus efectos serían visibles hasta las precipitaciones de la primavera del 2027.

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