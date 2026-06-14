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México y EEUU lanzan la estrategia BIG: ¿en qué consiste?

México y EEUU lanzan la estrategia BIG: ¿en qué consiste?

Sputnik Mundo

Los Gobiernos de México y Estados Unidos suscribieron un nuevo plan, en aras de reforzar no solo la cooperación estratégica, sino en materia de seguridad, uno... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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La estrategia se llama Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés) y tiene como fin tener coordinación para combatir desde la migración irregular hasta el narcotráfico.De acuerdo con lo anunciado por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, participarán 15 agencias de la nación norteamericana, junto con sus contrapartes en el país vecino.Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana señaló que, durante el evento donde se estableció el BIG, hablaron sobre los resultados del trabajo bilateral en seguridad.Sobresale "la reducción de 76% en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos y la disminución de 22,1% en las muertes por sobredosis asociadas al consumo de opioides sintéticos", expuso en un boletín de prensa. De igual modo, ambos países "reconocieron la importancia de reforzar el combate al tráfico ilícito de armas y de las acciones dirigidas a desarticular las organizaciones criminales transnacionales responsables de estos delitos".

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