Irán revela cuándo será el funeral del ayatolá Alí Jameneí

De acuerdo con un comunicado difundido por la sede responsable del acto, que fue retomado por medios del país persa, las actividades iniciarán el 4 de julio, en la sala de oración Mosallah del imán Jomeiní, en Teherán, y concluirán el 9 de julio con el entierro del ayatolá en la ciudad de Mashhad (noreste). El líder supremo de Irán y otras figuras clave del país persa murieron en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de este año.
A más de tres meses del asesinato del otrora líder supremo de Irán, las autoridades dieron a conocer la fecha en la que se realizará su funeral.
De acuerdo con un comunicado difundido por la sede responsable del acto, que fue retomado por medios del país persa, las actividades iniciarán el 4 de julio, en la sala de oración Mosallah del imán Jomeiní, en Teherán, y concluirán el 9 de julio con el entierro del ayatolá en la ciudad de Mashhad (noreste).