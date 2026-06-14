Elecciones en Armenia desatan protestas y la oposición impugna los resultados

Los resultados preliminares indican que tres fuerzas políticas entrarán al parlamento:El partido Contrato Civil calificó inmediatamente a los otros dos grupos políticos de "ilegítimos". Tras el anuncio, estallaron protestas frente a la Comisión Electoral Central, donde los partidarios de la oposición corearon "¡Vergüenza!" y rechazaron los resultados.
El bloque Armenia Fuerte, liderado por el empresario Samvel Karapetián, con el 23,3%
Armenia, liderado por el expresidente Robert Kocharián, con el 9,9%
El partido Contrato Civil calificó inmediatamente a los otros dos grupos políticos de "ilegítimos". Tras el anuncio, estallaron protestas frente a la Comisión Electoral Central, donde los partidarios de la oposición corearon "¡Vergüenza!" y rechazaron los resultados.
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