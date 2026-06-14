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Elecciones en Armenia desatan protestas y la oposición impugna los resultados
Elecciones en Armenia desatan protestas y la oposición impugna los resultados
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La Comisión Electoral Central armenia anunció que el partido Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinián obtuvo el 49,7% de los votos, lo que le permite... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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Los resultados preliminares indican que tres fuerzas políticas entrarán al parlamento:El partido Contrato Civil calificó inmediatamente a los otros dos grupos políticos de "ilegítimos". Tras el anuncio, estallaron protestas frente a la Comisión Electoral Central, donde los partidarios de la oposición corearon "¡Vergüenza!" y rechazaron los resultados.
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Elecciones en Armenia desatan protestas y la oposición impugna los resultados

21:15 GMT 14.06.2026
© AP Photo / Anthony PizzoferratoProtestas en Armenia.
Protestas en Armenia. - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
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La Comisión Electoral Central armenia anunció que el partido Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinián obtuvo el 49,7% de los votos, lo que le permite liderar el próximo gobierno.
Los resultados preliminares indican que tres fuerzas políticas entrarán al parlamento:
Contrato Civil con el 49,7%
El bloque Armenia Fuerte, liderado por el empresario Samvel Karapetián, con el 23,3%
Armenia, liderado por el expresidente Robert Kocharián, con el 9,9%
El partido Contrato Civil calificó inmediatamente a los otros dos grupos políticos de "ilegítimos". Tras el anuncio, estallaron protestas frente a la Comisión Electoral Central, donde los partidarios de la oposición corearon "¡Vergüenza!" y rechazaron los resultados.
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