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Pashinián declara la victoria electoral en Armenia tras el escrutinio del 10% de los votos

Pashinián declara la victoria electoral en Armenia tras el escrutinio del 10% de los votos

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El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, anunció prematuramente el triunfo de su partido, Contrato Civil, afirmando que formará un gobierno unipartidista... 08.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-08T00:43+0000

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Al ser cuestionado sobre por qué anunciaba él los resultados en lugar de la Comisión Electoral Central, afirmó que los representantes de confianza de su fuerza política en los colegios electorales estaban haciendo sus propios cálculos. Esta celebración se produce en medio de numerosas acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición. Representantes de los bloques Armenia Fuerte denunciaron detenciones masivas de simpatizantes de la oposición e intimidación a los votantes. Si bien las encuestadoras occidentales pronosticaban que Pashinián obtendría menos del 37% de los apoyos, el primer recuento no oficial muestra a su partido liderando con más del 54%, mientras que la oposición en su conjunto se encuentra muy por detrás.

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