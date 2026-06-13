Matan a presidente municipal en el sur de México
© AP Photo / Marco UgarteLos homicidios en México son un problema latente en la nación latinoamericana.
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El alcalde de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca (sur), Joel Ángel Bravo, fue asesinado al salir de su casa, informaron las autoridades locales.
De acuerdo con lo dado a conocer por la Fiscalía General estatal, el hecho ocurrió en la zona de la Mixteca (norte), donde el político fue baleado.
"Ante la gravedad del hecho, se articuló una respuesta conjunta e inmediata con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal y federal. Como resultado de esta coordinación operativa, se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico ininterrumpido en la zona, con el objetivo de cercar rutas de escape y dar con el paradero de los responsables", refirió la dependencia en redes sociales.
De igual modo, señaló que se garantizará "la estricta aplicación de la ley para evitar la impunidad en este homicidio".
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