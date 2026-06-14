Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Conexión 360
¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
https://noticiaslatam.lat/20260614/cuba-y-rusia--una-esperanza-contra-el-cancer-1173881620.html
Cuba y Rusia — una esperanza contra el cáncer
Cuba y Rusia — una esperanza contra el cáncer
Sputnik Mundo
Esperanza, tecnología y bienestar marcan la agenda: una vacuna contra el cáncer toma forma entre Cuba y Rusia, una agricultora chilena revoluciona el campo con... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T15:00+0000
2026-06-14T15:00+0000
conexión 360
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173881450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddba05db5b9cb7df45c1578ade5b03af.jpg
No te pierdas las noticias más importantes del mundo de la ciencia y la tecnología en Conexión 360:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Cuba y Rusia — una esperanza contra el cáncer
Sputnik Mundo
Cuba y Rusia — una esperanza contra el cáncer
2026-06-14T15:00+0000
true
PT32M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173881450_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cfb242348b9543f278a02349a9d98c9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Cuba y Rusia — una esperanza contra el cáncer

15:00 GMT 14.06.2026
© Sputnik
Síguenos en
Esperanza, tecnología y bienestar marcan la agenda: una vacuna contra el cáncer toma forma entre Cuba y Rusia, una agricultora chilena revoluciona el campo con lana ovina, la IA exige nuevas habilidades y la actividad física vuelve a demostrar su poder sobre la mente.
No te pierdas las noticias más importantes del mundo de la ciencia y la tecnología en Conexión 360:
00:24 Introducción del programa
0:11 Analista ruso nombra dos habilidades principales para trabajar con la IA
09:26 Agricultora chilena transforma lana ovina en biofertilizante natural
17:35 Estudio señala que la actividad física es beneficiosa para la salud mental, el bienestar psicológico y la prevención del malestar emocional
25:49 Cuba y Rusia desarrollarán una vacuna contra el cáncer
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала