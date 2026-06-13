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Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple y derriban más de 500 drones ucranianos en un día

Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple y derriban más de 500 drones ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Partisan ucraniano durante el último día de combates, informan desde el... 13.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-13T16:04+0000

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Además, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate Leopard–2 alemán, 15 vehículos blindados y un obús Paladin de fabricación estadounidense.Las fuerzas rusas también asestaron golpes contra almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.440 militares, precisan desde el ente castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 315 militares ucranianos y el grupo Este causó más de 510 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 235 militares.

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