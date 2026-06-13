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Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple y derriban más de 500 drones ucranianos en un día
Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple y derriban más de 500 drones ucranianos en un día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Partisan ucraniano durante el último día de combates, informan desde el... 13.06.2026, Sputnik Mundo
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Además, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate Leopard–2 alemán, 15 vehículos blindados y un obús Paladin de fabricación estadounidense.Las fuerzas rusas también asestaron golpes contra almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.440 militares, precisan desde el ente castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 315 militares ucranianos y el grupo Este causó más de 510 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 235 militares.
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Las tropas rusas destruyen un sistema lanzacohetes múltiple y derriban más de 500 drones ucranianos en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple Partisan ucraniano durante el último día de combates, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 15 bombas guiadas y derribó 540 drones, agregan.
Además, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate Leopard–2 alemán, 15 vehículos blindados y un obús Paladin de fabricación estadounidense.
Las fuerzas rusas también asestaron golpes contra almacenes de drones de largo alcance, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.440 militares, precisan desde el ente castrense. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 315 militares ucranianos y el grupo Este causó más de 510 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 115 soldados ucranianos y el grupo Oeste a más de 220 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 235 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 161.718 drones, 662 sistemas de misiles antiaéreos, 29.748 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.736 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.335 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.976 vehículos militares especiales.