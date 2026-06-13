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El yuan comienza a ser el favorito de las empresas internacionales para sus transacciones

El yuan comienza a ser el favorito de las empresas internacionales para sus transacciones

Sputnik Mundo

El interés internacional por el yuan continúa creciendo a medida que Pekín impulsa su estrategia de internacionalización de la moneda, según un informe... 13.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-13T07:55+0000

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De acuerdo con el estudio, más del 95% de las empresas extranjeras encuestadas prevé mantener o incrementar sus transacciones transfronterizas denominadas en yuanes durante los próximos 12 meses.El informe señala que el 34,5% de las compañías espera aumentar el uso de la moneda china en sus operaciones internacionales, mientras que el 61,4% considera que mantendrá niveles similares a los actuales.Además, la proporción de empresas que anticipan una disminución en el uso del yuan cayó de 21,6% a 4,1% respecto al año anterior, lo que evidencia una mayor confianza en la moneda china.Según informó el diario chino South China Morning Post, la encuesta fue realizada entre enero y febrero de este año e incluyó a 3.501 participantes, entre ellos 1.013 compañías extranjeras y 108 bancos comerciales internacionales.La proporción de empresas que planea conservar ganancias en la moneda china para futuras operaciones comerciales alcanzó el 32%, el nivel más alto de los últimos cinco años.El medio destacó además que más del 80% de las firmas extranjeras consultadas ya utiliza yuanes para realizar inversiones directas en China, mientras que más de la mitad planea incrementar la participación de capital denominado en esta moneda en futuras operaciones.En el sector financiero, casi el 70% de los bancos comerciales extranjeros encuestados indicó que el crecimiento de sus negocios vinculados al yuan igualó o superó el crecimiento general de sus operaciones durante 2025. Asimismo, más del 90% afirmó que mantendrá o ampliará los servicios relacionados con la divisa china.El informe concluye que el yuan está evolucionando de una herramienta financiera utilizada en operaciones específicas a una divisa cada vez más integrada en las actividades comerciales internacionales.

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