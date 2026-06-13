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Beckham se convierte en el primer futbolista cuyo nombre aparece en el Paseo de la Fama de Hollywood

Beckham se convierte en el primer futbolista cuyo nombre aparece en el Paseo de la Fama de Hollywood

Sputnik Mundo

El exfutbolista inglés David Beckham fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría de entretenimiento deportivo. Su estrella... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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La ceremonia contó con la presencia del actor estadounidense Tom Cruise y de la esposa del exfutbolista, Victoria Beckham, y sus hijos Harper, Romeo y Cruz. Su hijo mayor, Brooklyn, no asistió al evento. Beckham tiene 51 años. Jugó para la selección nacional de Inglaterra de 1996 a 2009 e hizo 115 apariciones con el combinado nacional. Como miembro del Manchester United, el centrocampista fue seis veces campeón de Inglaterra y ganó la Liga de Campeones en 1999. El exjugador también ganó los campeonatos de España (con el Real Madrid), Francia (con el PSG) y MLS (con Los Angeles Galaxy).Desde 2018 es presidente y uno de los propietarios del Inter de Miami, club de fútbol en el que actualmente juega el astro argentino Lionel Messi.

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