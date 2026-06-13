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Beckham se convierte en el primer futbolista cuyo nombre aparece en el Paseo de la Fama de Hollywood
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El exfutbolista inglés David Beckham fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría de entretenimiento deportivo. Su estrella... 13.06.2026, Sputnik Mundo
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La ceremonia contó con la presencia del actor estadounidense Tom Cruise y de la esposa del exfutbolista, Victoria Beckham, y sus hijos Harper, Romeo y Cruz. Su hijo mayor, Brooklyn, no asistió al evento. Beckham tiene 51 años. Jugó para la selección nacional de Inglaterra de 1996 a 2009 e hizo 115 apariciones con el combinado nacional. Como miembro del Manchester United, el centrocampista fue seis veces campeón de Inglaterra y ganó la Liga de Campeones en 1999. El exjugador también ganó los campeonatos de España (con el Real Madrid), Francia (con el PSG) y MLS (con Los Angeles Galaxy).Desde 2018 es presidente y uno de los propietarios del Inter de Miami, club de fútbol en el que actualmente juega el astro argentino Lionel Messi.
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Beckham se convierte en el primer futbolista cuyo nombre aparece en el Paseo de la Fama de Hollywood

18:33 GMT 13.06.2026
© REUTERS Mario AnzuoniDavid Beckham, exfutbolista inglés, posa sobre su estrella tras su inauguración en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, EEUU, el 12 de junio de 2026
David Beckham, exfutbolista inglés, posa sobre su estrella tras su inauguración en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, EEUU, el 12 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2026
© REUTERS Mario Anzuoni
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El exfutbolista inglés David Beckham fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría de entretenimiento deportivo. Su estrella se convirtió en la número 2.849 en el famoso monumento.
"He vivido momentos asombrosos a lo largo de mi carrera, pero estar aquí, en Los Ángeles, recibiendo una estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama es realmente increíble", expresó el exjugador.
La ceremonia contó con la presencia del actor estadounidense Tom Cruise y de la esposa del exfutbolista, Victoria Beckham, y sus hijos Harper, Romeo y Cruz. Su hijo mayor, Brooklyn, no asistió al evento.
Beckham tiene 51 años. Jugó para la selección nacional de Inglaterra de 1996 a 2009 e hizo 115 apariciones con el combinado nacional. Como miembro del Manchester United, el centrocampista fue seis veces campeón de Inglaterra y ganó la Liga de Campeones en 1999. El exjugador también ganó los campeonatos de España (con el Real Madrid), Francia (con el PSG) y MLS (con Los Angeles Galaxy).
Desde 2018 es presidente y uno de los propietarios del Inter de Miami, club de fútbol en el que actualmente juega el astro argentino Lionel Messi.
Lionel Messi, el delantero del Inter Miami, celebra tras marcar en la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS contra el New England Revolution, el miércoles 9 de julio de 2025, en Foxborough, Massachusetts - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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