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Lionel Messi lidera la lista de futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense

Lionel Messi lidera la lista de futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense

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El jugador argentino Lionel Messi encabeza otra vez la lista de los futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense MLS con un salario de 25 millones de... 13.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el gremio, Messi, que también tiene la nacionalidad española, cobra un salario base de 25 millones de dólares en el club de fútbol Inter de Miami, que junto con los bonos subiría a más de 28 millones anuales. El futbolista prolongó en octubre pasado su contrato con el Inter Miami hasta la temporada de 2028.Estos son los 10 futbolistas mejor pagados:

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