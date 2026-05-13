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Lionel Messi lidera la lista de futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense
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El jugador argentino Lionel Messi encabeza otra vez la lista de los futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense MLS con un salario de 25 millones de... 13.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el gremio, Messi, que también tiene la nacionalidad española, cobra un salario base de 25 millones de dólares en el club de fútbol Inter de Miami, que junto con los bonos subiría a más de 28 millones anuales. El futbolista prolongó en octubre pasado su contrato con el Inter Miami hasta la temporada de 2028.Estos son los 10 futbolistas mejor pagados:
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Lionel Messi lidera la lista de futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense

12:33 GMT 13.05.2026
© AP Photo / Steven SenneLionel Messi, el delantero del Inter Miami, celebra tras marcar en la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS contra el New England Revolution, el miércoles 9 de julio de 2025, en Foxborough, Massachusetts
Lionel Messi, el delantero del Inter Miami, celebra tras marcar en la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS contra el New England Revolution, el miércoles 9 de julio de 2025, en Foxborough, Massachusetts - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Steven Senne
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El jugador argentino Lionel Messi encabeza otra vez la lista de los futbolistas mejor pagados de la liga estadounidense MLS con un salario de 25 millones de dólares anuales, informó la Asociación deJjugadores de la MLS.
De acuerdo con el gremio, Messi, que también tiene la nacionalidad española, cobra un salario base de 25 millones de dólares en el club de fútbol Inter de Miami, que junto con los bonos subiría a más de 28 millones anuales. El futbolista prolongó en octubre pasado su contrato con el Inter Miami hasta la temporada de 2028.

Estos son los 10 futbolistas mejor pagados:

1.
Lionel Messi de Inter de Miami — $28 millones
2.
Son Heung-min, de Los Angeles — $11 millones
3.
Rodrigo de Paul de Inter de Miami — $9,6 millones
4.
Hirving Lozano de San Diego— $9,3 millones
5.
Miguel Almirón de Atlanta United — $7,9 millones
6.
Emil Forsberg de New York Red Bulls — $6 millones
7.
Sam Surridge de Nashville S. C.— $5,9 millones
8.
Riqui Puig de Los Angeles Galaxy — $5,8 millones
9.
Jonathan Bamba de Chicago Fire — $5,6 millones
10.
Hany Mukhtar de Nashville — $5,4 millones
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