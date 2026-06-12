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Rusia libera 5 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en la última semana de combates

Rusia libera 5 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en la última semana de combates

Sputnik Mundo

En los últimos siete días, las FFAA de Rusia liberaron cinco localidades, incluida Priyut, en la república popular de Donetsk, en la última jornada informan... 12.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-12T17:14+0000

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Además de Priyut, las tropas rusas tomaron control de los asentamientos de Shevchenko y Ojrímovka, en la región de Járkov, al igual que Jímik y Roskóshnoye, en la república popular de Donetsk, precisan desde el ente castrense.En cuanto a las bajas ucranianas semanales, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.135 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.460 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.035 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.850 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 320 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.570 militares.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron dos ataques masivos y cinco combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas y aeródromos militares, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, así como contra los talleres de ensamblaje, almacenes y puntos de lanzamiento de drones y lanchas no tripuladas.Las tropas rusas también alcanzaron nueve carros de combate y 103 vehículos blindados.Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó 74 bombas guiadas, 11 proyectiles de sistema Himars estadounidense, cuatro misiles Flamingo y dos Neptun, además de derribar 4.776 drones ucranianos.

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