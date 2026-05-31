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Científicos presentan un detector de cáncer en una gota de sangre
Científicos presentan un detector de cáncer en una gota de sangre
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El enemigo más silencioso podría perder una de sus mayores ventajas: el tiempo. Investigadores chinos desarrollan una tecnología capaz de detectar indicios... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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El enemigo más silencioso podría perder una de sus mayores ventajas: el tiempo. Investigadores chinos desarrollan una tecnología capaz de detectar indicios tempranos de cáncer con una precisión que podría transformar el futuro de los diagnósticos médicos.
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