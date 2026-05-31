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Científicos presentan un detector de cáncer en una gota de sangre

Científicos presentan un detector de cáncer en una gota de sangre

Sputnik Mundo

El enemigo más silencioso podría perder una de sus mayores ventajas: el tiempo. Investigadores chinos desarrollan una tecnología capaz de detectar indicios... 31.05.2026, Sputnik Mundo

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