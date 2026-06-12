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Díaz-Canel anuncia las prioridades de Cuba en medio de las tensiones con EEUU
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La preparación para la defensa constituye la "primera" prioridad del país en medio de las crecientes tensiones con EEUU, señaló el presidente de Cuba, Miguel... 12.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-12T16:31+0000
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"Hemos establecido un grupo de prioridades, la primera es la preparación para la defensa (…) y la otra gran prioridad es el programa económico y social para el 2026", anunció el mandatario en un video difundido por la Presidencia de Cuba.Díaz-Canel destacó la "agresión multidimensional" de Washington contra Cuba y afirmó que responde a una política "totalmente agresiva" hacia la isla, caracterizada por un "desprecio total" y un marcado carácter "injerencista".La preparación para la defensa debe hacer énfasis en el fortalecimiento del sistema defensivo territorial, la actualización de los planes y la optimización de la estrategia de "Guerra de Todo el Pueblo", involucrando activamente a la ciudadanía en la protección civil, precisó.A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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Díaz-Canel anuncia las prioridades de Cuba en medio de las tensiones con EEUU
La preparación para la defensa constituye la "primera" prioridad del país en medio de las crecientes tensiones con EEUU, señaló el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Agregó que la otra gran prioridad es el programa económico y social para el 2026.
"Hemos establecido un grupo de prioridades, la primera es la preparación para la defensa (…) y la otra gran prioridad es el programa económico y social para el 2026", anunció el mandatario en un video difundido por la Presidencia de Cuba.
Díaz-Canel destacó la "agresión multidimensional" de Washington contra Cuba y afirmó que responde a una política "totalmente agresiva" hacia la isla, caracterizada por un "desprecio total" y un marcado carácter "injerencista".
"EEUU no se perdona que, a estas alturas, con toda la máxima presión que han ejercido, la Revolución sigue existiendo y el país sigue funcionando. Y ni ellos mismos se creen eso que tanto hablan y repiten de Estado fallido", subrayó.
La preparación para la defensa debe hacer énfasis en el fortalecimiento del sistema defensivo territorial, la actualización de los planes y la optimización de la estrategia de "Guerra de Todo el Pueblo", involucrando activamente a la ciudadanía en la protección civil, precisó.
A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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