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América Latina es la región que más contribuirá a la producción mundial de crudo en 2026, según informe
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A pesar de que, en conjunto, los países latinoamericanos representan apenas el 5,5% de la producción global de petróleo, se espera que Brasil, Guyana y... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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El reporte —elaborado por los analistas de mercados Felipe Mendoza y Sergio Cisternas— señala que, si bien los mayores productores mundiales se mantendrán a la cabeza del listado global de bombeo en los años siguientes, el mapa del crecimiento cambiará paulatinamente.Es decir, mientras Estados Unidos y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) siguen definiendo el rumbo del mercado, se espera la llegada de más de la mitad de los barriles desde América Latina.Además, el análisis destaca que, en un mercado en el que el crecimiento de la oferta es cada vez más escaso, la influencia de los productores emergentes ya no se limitará a cuánto petróleo extraen, sino a los barriles que son capaces de incorporar al mercado.Al mismo tiempo, refiere que esta situación refleja un cambio relevante en la dinámica energética global, toda vez que la atención del mercado continúa concentrándose en las decisiones de extracción de la OPEP y en el liderazgo estadounidense como productor principal fuera del grupo. Sin embargo, en 2026, una parte muy relevante de los nuevos barriles llegará desde América Latina.
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América Latina es la región que más contribuirá a la producción mundial de crudo en 2026, según informe

08:32 GMT 12.06.2026
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Depósitos de combustible del Centro de Distribución de Petrobras en Brasilia, Brasil (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
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A pesar de que, en conjunto, los países latinoamericanos representan apenas el 5,5% de la producción global de petróleo, se espera que Brasil, Guyana y Argentina aporten 410.000 barriles diarios adicionales en 2026, lo que equivale a más del 51% del crecimiento proyectado de 800.000 barriles, indica un análisis del bróker EBC Financial Group.
El reporte —elaborado por los analistas de mercados Felipe Mendoza y Sergio Cisternas— señala que, si bien los mayores productores mundiales se mantendrán a la cabeza del listado global de bombeo en los años siguientes, el mapa del crecimiento cambiará paulatinamente.
Es decir, mientras Estados Unidos y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) siguen definiendo el rumbo del mercado, se espera la llegada de más de la mitad de los barriles desde América Latina.
Depósitos de combustible del Centro de Distribución de Petrobras en Brasilia, Brasil (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
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Además, el análisis destaca que, en un mercado en el que el crecimiento de la oferta es cada vez más escaso, la influencia de los productores emergentes ya no se limitará a cuánto petróleo extraen, sino a los barriles que son capaces de incorporar al mercado.
Al mismo tiempo, refiere que esta situación refleja un cambio relevante en la dinámica energética global, toda vez que la atención del mercado continúa concentrándose en las decisiones de extracción de la OPEP y en el liderazgo estadounidense como productor principal fuera del grupo.
Sin embargo, en 2026, una parte muy relevante de los nuevos barriles llegará desde América Latina.
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