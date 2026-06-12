https://noticiaslatam.lat/20260612/abren-una-nueva-via-penal-en-el-caso-zapatero-por-el-valor-de-sus-joyas-halladas-1173859013.html

Abren una nueva vía penal en el caso Zapatero por el valor de sus joyas halladas

Abren una nueva vía penal en el caso Zapatero por el valor de sus joyas halladas

Sputnik Mundo

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó realizar el análisis exhaustivo de las piezas encontradas en la oficina de José Luis Rodríguez... 12.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-12T17:45+0000

2026-06-12T17:45+0000

2026-06-12T18:07+0000

españa

corrupción

política

🌍 europa

españa

josé luis rodríguez zapatero

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0c/1173858802_0:0:1449:815_1920x0_80_0_0_4794bc87093fc3133faa29729484a908.png

La versión dada por José Luis Rodríguez Zapatero era que estas piezas provenían de una herencia familiar de él y de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de viajes, y que estaban valoradas entre 30.000 y 50.000 euros (34.000-57.000 dólares).La colección cuenta con un collar "cuajado de diamantes" con "dos esmeraldas de Zambia" y decenas de piezas más con 29 zafiros, 12 rubíes y decenas de esmeraldas, agregan.El 19 de mayo, el Tribunal Supremo de España informó que Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados.La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, corrupción, política, 🌍 europa, josé luis rodríguez zapatero