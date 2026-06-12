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Abren una nueva vía penal en el caso Zapatero por el valor de sus joyas halladas
Abren una nueva vía penal en el caso Zapatero por el valor de sus joyas halladas
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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó realizar el análisis exhaustivo de las piezas encontradas en la oficina de José Luis Rodríguez... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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La versión dada por José Luis Rodríguez Zapatero era que estas piezas provenían de una herencia familiar de él y de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de viajes, y que estaban valoradas entre 30.000 y 50.000 euros (34.000-57.000 dólares).La colección cuenta con un collar "cuajado de diamantes" con "dos esmeraldas de Zambia" y decenas de piezas más con 29 zafiros, 12 rubíes y decenas de esmeraldas, agregan.El 19 de mayo, el Tribunal Supremo de España informó que Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados.La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.
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Abren una nueva vía penal en el caso Zapatero por el valor de sus joyas halladas

17:45 GMT 12.06.2026 (actualizado: 18:07 GMT 12.06.2026)
© Foto : IAJosé Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno español (imágen creada por IA)
José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno español (imágen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó realizar el análisis exhaustivo de las piezas encontradas en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, informan medios locales. La valoración preliminar de estos artículos fue de 1,3 millones de euros, ya que, en opinión del juez, su origen era "injustificado".

"El valor final de las joyas incautadas por la policía en el despacho del ex primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero asciende a aproximadamente 1,3 millones de euros [1,5 millones de dólares], según confirmaron fuentes cercanas a la investigación", escriben los medios.

La versión dada por José Luis Rodríguez Zapatero era que estas piezas provenían de una herencia familiar de él y de su esposa, Sonsoles Espinosa, y de viajes, y que estaban valoradas entre 30.000 y 50.000 euros (34.000-57.000 dólares).

La colección cuenta con un collar "cuajado de diamantes" con "dos esmeraldas de Zambia" y decenas de piezas más con 29 zafiros, 12 rubíes y decenas de esmeraldas, agregan.
El 19 de mayo, el Tribunal Supremo de España informó que Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados.
La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.
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