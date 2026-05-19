Mundo
- Sputnik Mundo, 1920, 11.02.2021
España
Últimas noticias de España. Temas de actualidad informativa de todas las comunidades autónomas españolas.
https://noticiaslatam.lat/20260519/el-expresidente-del-gobierno-espanol-rodriguez-zapatero-esta-bajo-sospecha-de-corrupcion-1173512539.html
El expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero está bajo sospecha de corrupción
El expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero está bajo sospecha de corrupción
Sputnik Mundo
José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados, según informó el Tribunal Supremo del país. 19.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-19T10:41+0000
2026-05-19T10:41+0000
españa
josé luis rodríguez zapatero
corrupción
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/13/1173511508_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0860315561c0b4046277e103bf5ac3fc.jpg
"El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigado, para el próximo 2 de junio, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero [2004-2011] por delitos de tráfico de influencias y otros conexos", confirmó el tribunal, poco después de que el diario El Confidencial filtrara la noticia.El comunicado oficial certifica además que se acordó "el registro de la Oficina del expresidente del Gobierno y otras tres sociedades mercantiles". El juez Calama instruye desde el 3 de marzo "la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra", agrega. La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/13/1173511508_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_6c6f8ca107f81150125c7ea8a62c2ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
josé luis rodríguez zapatero, corrupción
josé luis rodríguez zapatero, corrupción

El expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero está bajo sospecha de corrupción

10:41 GMT 19.05.2026
© AP Photo / Burhan OzbiliciJosé Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España (2004-2011)
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España (2004-2011) - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Síguenos en
José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados, según informó el Tribunal Supremo del país.
"El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigado, para el próximo 2 de junio, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero [2004-2011] por delitos de tráfico de influencias y otros conexos", confirmó el tribunal, poco después de que el diario El Confidencial filtrara la noticia.
El comunicado oficial certifica además que se acordó "el registro de la Oficina del expresidente del Gobierno y otras tres sociedades mercantiles".
El juez Calama instruye desde el 3 de marzo "la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra", agrega.
Según el diario, "es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno es investigado en una causa por corrupción". Los miembros de la trama captaban dinero de origen ilícito para reintroducirlo luego en el circuito monetario, indica.
La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала