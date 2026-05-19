https://noticiaslatam.lat/20260519/el-expresidente-del-gobierno-espanol-rodriguez-zapatero-esta-bajo-sospecha-de-corrupcion-1173512539.html

El expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero está bajo sospecha de corrupción

El expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero está bajo sospecha de corrupción

Sputnik Mundo

José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados, según informó el Tribunal Supremo del país. 19.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-19T10:41+0000

2026-05-19T10:41+0000

2026-05-19T10:41+0000

españa

josé luis rodríguez zapatero

corrupción

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/13/1173511508_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0860315561c0b4046277e103bf5ac3fc.jpg

"El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigado, para el próximo 2 de junio, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero [2004-2011] por delitos de tráfico de influencias y otros conexos", confirmó el tribunal, poco después de que el diario El Confidencial filtrara la noticia.El comunicado oficial certifica además que se acordó "el registro de la Oficina del expresidente del Gobierno y otras tres sociedades mercantiles". El juez Calama instruye desde el 3 de marzo "la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra", agrega. La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

josé luis rodríguez zapatero, corrupción