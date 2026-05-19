El expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero está bajo sospecha de corrupción

"El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigado, para el próximo 2 de junio, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero [2004-2011] por delitos de tráfico de influencias y otros conexos", confirmó el tribunal, poco después de que el diario El Confidencial filtrara la noticia.El comunicado oficial certifica además que se acordó "el registro de la Oficina del expresidente del Gobierno y otras tres sociedades mercantiles". El juez Calama instruye desde el 3 de marzo "la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra", agrega. La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.
José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y delitos relacionados, según informó el Tribunal Supremo del país.
"El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigado, para el próximo 2 de junio, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero [2004-2011] por delitos de tráfico de influencias y otros conexos", confirmó el tribunal, poco después de que el diario El Confidencial filtrara la noticia.
El comunicado oficial certifica además que se acordó "el registro de la Oficina del expresidente del Gobierno y otras tres sociedades mercantiles".
El juez Calama instruye desde el 3 de marzo "la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra", agrega.
Según el diario, "es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno es investigado en una causa por corrupción". Los miembros de la trama captaban dinero de origen ilícito para reintroducirlo luego en el circuito monetario, indica.
La investigación forma parte del llamado caso Plus Ultra, vinculado a un rescate estatal por valor de 53 millones de euros [62 millones de dólares] en 2021 de la aerolínea nacional Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. El rescate se convirtió en un tema políticamente controvertido porque los críticos afirmaban que Plus Ultra no era claramente estratégica, tenía unas finanzas débiles y vínculos con accionistas venezolanos. El Tribunal Supremo está examinando si la ayuda fue debidamente aprobada.
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