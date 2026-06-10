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El canciller ruso explica las causas del deterioro del sistema de seguridad europeo

El canciller ruso explica las causas del deterioro del sistema de seguridad europeo

Sputnik Mundo

Occidente ha destruido definitivamente el sistema de seguridad en Europa, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión en el... 10.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-10T13:29+0000

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Asimismo, subrayó que todos los acuerdos importantes en materia de control de armamento fueron eliminados. Con ello, observó que la incorporación activa de Ucrania a la OTAN por parte de los países europeos es una de las manifestaciones de esa línea destructiva."Si la Unión Europea hubiera querido ayudar sinceramente a resolver el conflicto [ucraniano], ha tenido numerosas oportunidades para hacerlo y las ha fallado todas", señaló.Moscú considera que los envíos de armas a Kiev por parte de Occidente obstaculizan la resolución del conflicto e implican directamente a los países de la OTAN. En este contexto, las autoridades rusas han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia.

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