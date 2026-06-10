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El canciller ruso explica las causas del deterioro del sistema de seguridad europeo
El canciller ruso explica las causas del deterioro del sistema de seguridad europeo
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Occidente ha destruido definitivamente el sistema de seguridad en Europa, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión en el... 10.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-10T13:29+0000
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Asimismo, subrayó que todos los acuerdos importantes en materia de control de armamento fueron eliminados. Con ello, observó que la incorporación activa de Ucrania a la OTAN por parte de los países europeos es una de las manifestaciones de esa línea destructiva."Si la Unión Europea hubiera querido ayudar sinceramente a resolver el conflicto [ucraniano], ha tenido numerosas oportunidades para hacerlo y las ha fallado todas", señaló.Moscú considera que los envíos de armas a Kiev por parte de Occidente obstaculizan la resolución del conflicto e implican directamente a los países de la OTAN. En este contexto, las autoridades rusas han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia.
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El canciller ruso explica las causas del deterioro del sistema de seguridad europeo
Occidente ha destruido definitivamente el sistema de seguridad en Europa, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. También agregó que la Unión Europea desperdició sus oportunidades de contribuir a la resolución del conflicto en Ucrania.
"El sistema de seguridad en Europa ha quedado definitivamente destruido a manos de nuestros colegas occidentales", precisó.
Asimismo, subrayó que todos los acuerdos importantes en materia de control de armamento fueron eliminados. Con ello, observó que la incorporación activa de Ucrania a la OTAN por parte de los países europeos es una de las manifestaciones de esa línea destructiva.
"Si la Unión Europea hubiera querido ayudar sinceramente a resolver el conflicto [ucraniano], ha tenido numerosas oportunidades para hacerlo y las ha fallado todas", señaló.
Moscú considera que los envíos de armas a Kiev por parte de Occidente obstaculizan la resolución del conflicto e implican directamente a los países de la OTAN. En este contexto, las autoridades rusas han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia.