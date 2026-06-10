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EN VIVO: Petro preside debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio
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Petro preside debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio
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El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto de alto nivel titulado "Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te trae la transmisión de la sesión desde Nueva York.Colombia fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027. A partir del 1 de junio de 2026 y durante todo el mes, el país ejerce la presidencia del órgano.En esta función, Colombia liderará las reuniones formales e informales del organismo, coordinará su programa de trabajo mensual y promoverá una agenda centrada en la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional, de conformidad con la Cancillería colombiana.
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Petro preside debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio

14:43 GMT 10.06.2026 (actualizado: 14:57 GMT 10.06.2026)
© AP Photo / Santiago SaldarriagaGustavo Petro, el presidente de Colombia
Gustavo Petro, el presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
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El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto de alto nivel titulado "Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera", parte del orden del día "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales". El presidente de Colombia, Gustavo Petro, preside la reunión.
Sputnik te trae la transmisión de la sesión desde Nueva York.
Colombia fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027. A partir del 1 de junio de 2026 y durante todo el mes, el país ejerce la presidencia del órgano.
En esta función, Colombia liderará las reuniones formales e informales del organismo, coordinará su programa de trabajo mensual y promoverá una agenda centrada en la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional, de conformidad con la Cancillería colombiana.
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