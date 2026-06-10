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Los acuerdos globales son insuficientes para hacer frente a las pandemias, advierten expertos
Los acuerdos globales son insuficientes para hacer frente a las pandemias, advierten expertos
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La pandemia de COVID-19, el brote de hantavirus andino, el ébola en África y el Mpox (viruela de mono) han sido provocados por patógenos conocidos, pero... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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Si bien tras la COVID-19 los países avanzaron en un acuerdo sobre pandemias en la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento no lo han terminado y son pocas las naciones que cuentan con planes nacionales para enfrentar emergencias sanitarias por enfermedades, indica el medio.Añade que los paneles independientes para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, por una Convención Global de Salud Pública y el Consejo Global sobre Inequidad, Sida y Pandemias advirtieron que la propuesta para destinar 15.000 millones de dólares anuales a la prevención y preparación ante pandemias está lejos de hacerse realidad.Aunque los países se comprometieron a tener listos los diagnósticos, las vacunas y los tratamientos en 100 días desde la identificación de una amenaza, esto no se observa en África frente al brote de ébola.De acuerdo con los expertos, la situación sanitaria que comenzó en la República Democrática del Congo costará muchas vidas, en un país ya de por sí vulnerable a la inseguridad y pobreza. A esto se añaden los esfuerzos que serán requeridos para contener la situación tras la falta de respuesta inmediata.Además, exhortaron a los Gobiernos y organismos que tienen la capacidad a comprometerse en el combate a este tipo de emergencias en espacios como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Reunión de Alto Nivel para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Pandemias en Ginebra, Suiza, que se realizarán en septiembre de este año.Ya no se puede aceptar "este ciclo de pánico y negligencia", subrayaron los expertos.
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Los acuerdos globales son insuficientes para hacer frente a las pandemias, advierten expertos

06:31 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Paul WhiteLa "súper gripe" ha cambiado nuevamente las medidas sanitarias, especialmente en Europa.
La súper gripe ha cambiado nuevamente las medidas sanitarias, especialmente en Europa. - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Paul White
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La pandemia de COVID-19, el brote de hantavirus andino, el ébola en África y el Mpox (viruela de mono) han sido provocados por patógenos conocidos, pero ninguno ha sido evitado por las autoridades responsables, informa el diario 'La Jornada' citando a paneles y organismos internacionales.
Si bien tras la COVID-19 los países avanzaron en un acuerdo sobre pandemias en la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento no lo han terminado y son pocas las naciones que cuentan con planes nacionales para enfrentar emergencias sanitarias por enfermedades, indica el medio.
Añade que los paneles independientes para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, por una Convención Global de Salud Pública y el Consejo Global sobre Inequidad, Sida y Pandemias advirtieron que la propuesta para destinar 15.000 millones de dólares anuales a la prevención y preparación ante pandemias está lejos de hacerse realidad.
Aunque los países se comprometieron a tener listos los diagnósticos, las vacunas y los tratamientos en 100 días desde la identificación de una amenaza, esto no se observa en África frente al brote de ébola.
Personal sanitario con equipo de protección evacua a pacientes del crucero MV Hondius a una ambulancia - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
América Latina
"A Argentina va a costarle haber dejado la OMS" de cara al brote de hantavirus, dice un infectólogo
9 de mayo, 00:17 GMT
De acuerdo con los expertos, la situación sanitaria que comenzó en la República Democrática del Congo costará muchas vidas, en un país ya de por sí vulnerable a la inseguridad y pobreza. A esto se añaden los esfuerzos que serán requeridos para contener la situación tras la falta de respuesta inmediata.

"Es hora de tomarlo muy en serio. El mundo no está logrando identificar, prevenir ni detener los brotes ni hacer frente a las amenazas de pandemia", destacaron los expertos.

Además, exhortaron a los Gobiernos y organismos que tienen la capacidad a comprometerse en el combate a este tipo de emergencias en espacios como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Reunión de Alto Nivel para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Pandemias en Ginebra, Suiza, que se realizarán en septiembre de este año.
Ya no se puede aceptar "este ciclo de pánico y negligencia", subrayaron los expertos.
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