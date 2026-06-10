Los acuerdos globales son insuficientes para hacer frente a las pandemias, advierten expertos

Si bien tras la COVID-19 los países avanzaron en un acuerdo sobre pandemias en la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento no lo han terminado y son pocas las naciones que cuentan con planes nacionales para enfrentar emergencias sanitarias por enfermedades, indica el medio.Añade que los paneles independientes para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, por una Convención Global de Salud Pública y el Consejo Global sobre Inequidad, Sida y Pandemias advirtieron que la propuesta para destinar 15.000 millones de dólares anuales a la prevención y preparación ante pandemias está lejos de hacerse realidad.Aunque los países se comprometieron a tener listos los diagnósticos, las vacunas y los tratamientos en 100 días desde la identificación de una amenaza, esto no se observa en África frente al brote de ébola.De acuerdo con los expertos, la situación sanitaria que comenzó en la República Democrática del Congo costará muchas vidas, en un país ya de por sí vulnerable a la inseguridad y pobreza. A esto se añaden los esfuerzos que serán requeridos para contener la situación tras la falta de respuesta inmediata.Además, exhortaron a los Gobiernos y organismos que tienen la capacidad a comprometerse en el combate a este tipo de emergencias en espacios como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Reunión de Alto Nivel para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Pandemias en Ginebra, Suiza, que se realizarán en septiembre de este año.Ya no se puede aceptar "este ciclo de pánico y negligencia", subrayaron los expertos.
La pandemia de COVID-19, el brote de hantavirus andino, el ébola en África y el Mpox (viruela de mono) han sido provocados por patógenos conocidos, pero ninguno ha sido evitado por las autoridades responsables, informa el diario 'La Jornada' citando a paneles y organismos internacionales.
Si bien tras la COVID-19 los países avanzaron en un acuerdo sobre pandemias en la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento no lo han terminado y son pocas las naciones que cuentan con planes nacionales para enfrentar emergencias sanitarias por enfermedades, indica el medio.
Añade que los paneles independientes para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, por una Convención Global de Salud Pública y el Consejo Global sobre Inequidad, Sida y Pandemias advirtieron que la propuesta para destinar 15.000 millones de dólares anuales a la prevención y preparación ante pandemias está lejos de hacerse realidad.
Aunque los países se comprometieron a tener listos los diagnósticos, las vacunas y los tratamientos en 100 días desde la identificación de una amenaza, esto no se observa en África frente al brote de ébola.
De acuerdo con los expertos, la situación sanitaria que comenzó en la República Democrática del Congo costará muchas vidas, en un país ya de por sí vulnerable a la inseguridad y pobreza. A esto se añaden los esfuerzos que serán requeridos para contener la situación tras la falta de respuesta inmediata.
"Es hora de tomarlo muy en serio. El mundo no está logrando identificar, prevenir ni detener los brotes ni hacer frente a las amenazas de pandemia", destacaron los expertos.
Además, exhortaron a los Gobiernos y organismos que tienen la capacidad a comprometerse en el combate a este tipo de emergencias en espacios como la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Reunión de Alto Nivel para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Pandemias en Ginebra, Suiza, que se realizarán en septiembre de este año.
Ya no se puede aceptar "este ciclo de pánico y negligencia", subrayaron los expertos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).