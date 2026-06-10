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El refuerzo nuclear de Occidente amenaza con una "nueva etapa de rivalidad" global, considera un experto

El refuerzo nuclear de Occidente amenaza con una "nueva etapa de rivalidad" global, considera un experto

Sputnik Mundo

El continuo aumento del gasto nuclear por parte de las potencias occidentales mina la credibilidad de su discurso sobre el control de armamento, declaró a... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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Mientras tanto, la considerable subida del gasto de EEUU y el Reino Unido refleja un enfoque diferente, "basado en la rápida expansión de los programas de modernización nuclear", indicó."Una política así suscita serias preocupaciones sobre la transición del sistema internacional hacia una nueva etapa de rivalidad nuclear, con todas las consecuencias que ello conlleva para la seguridad mundial y la estabilidad estratégica", advirtió.

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