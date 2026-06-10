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El refuerzo nuclear de Occidente amenaza con una "nueva etapa de rivalidad" global, considera un experto
El refuerzo nuclear de Occidente amenaza con una "nueva etapa de rivalidad" global, considera un experto
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El continuo aumento del gasto nuclear por parte de las potencias occidentales mina la credibilidad de su discurso sobre el control de armamento, declaró a... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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Mientras tanto, la considerable subida del gasto de EEUU y el Reino Unido refleja un enfoque diferente, "basado en la rápida expansión de los programas de modernización nuclear", indicó."Una política así suscita serias preocupaciones sobre la transición del sistema internacional hacia una nueva etapa de rivalidad nuclear, con todas las consecuencias que ello conlleva para la seguridad mundial y la estabilidad estratégica", advirtió.
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El refuerzo nuclear de Occidente amenaza con una "nueva etapa de rivalidad" global, considera un experto
El continuo aumento del gasto nuclear por parte de las potencias occidentales mina la credibilidad de su discurso sobre el control de armamento, declaró a Sputnik el analista militar y político yemení, Hamid Abdel Qader. También subrayó el compromiso de Rusia con la estrategia de disuasión en el ámbito.
"El aumento relativamente moderado del gasto ruso en fuerzas nucleares —de solo un 6%— pone de manifiesto que Moscú se centra en mantener el equilibrio estratégico de disuasión y garantizar la propia seguridad nacional, sin involucrarse en la costosa carrera armamentística", sostuvo.
Mientras tanto, la considerable subida del gasto de EEUU y el Reino Unido refleja un enfoque diferente, "basado en la rápida expansión de los programas de modernización nuclear", indicó.
"Una política así suscita serias preocupaciones sobre la transición del sistema internacional hacia una nueva etapa de rivalidad nuclear, con todas las consecuencias que ello conlleva para la seguridad mundial y la estabilidad estratégica", advirtió.