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Rusia confirma contacto permanente con "los amigos cubanos" para aliviar el bloqueo de EEUU
Rusia confirma contacto permanente con "los amigos cubanos" para aliviar el bloqueo de EEUU
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Rusia sigue en contacto permanente con Cuba y presta apoyo a La Habana en medio de la creciente presión de EEUU, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri... 18.05.2026, Sputnik Mundo
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Los dos países intercambian constantemente opiniones e información sobre lo que se podría hacer para aliviar "la enorme carga que supone el bloqueo [estadounidense]", aclaró. Anteriormente, desde la Cancillería rusa declararon que el diálogo entre Moscú y La Habana es de confianza y sustancioso.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a Washington de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
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Rusia confirma contacto permanente con "los amigos cubanos" para aliviar el bloqueo de EEUU

10:30 GMT 18.05.2026
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Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
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Rusia sigue en contacto permanente con Cuba y presta apoyo a La Habana en medio de la creciente presión de EEUU, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Estamos en contacto permanente con nuestros amigos cubanos", confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Los dos países intercambian constantemente opiniones e información sobre lo que se podría hacer para aliviar "la enorme carga que supone el bloqueo [estadounidense]", aclaró.

Anteriormente, desde la Cancillería rusa declararon que el diálogo entre Moscú y La Habana es de confianza y sustancioso.
Crisis energética en Cuba a raíz del bloqueo estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
América Latina
El Kremlin describe como compleja la situación que vive Cuba
15 de mayo, 10:43 GMT
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a Washington de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
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