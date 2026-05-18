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Rusia confirma contacto permanente con "los amigos cubanos" para aliviar el bloqueo de EEUU
Rusia confirma contacto permanente con "los amigos cubanos" para aliviar el bloqueo de EEUU
Sputnik Mundo
Rusia sigue en contacto permanente con Cuba y presta apoyo a La Habana en medio de la creciente presión de EEUU, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri... 18.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-18T10:30+0000
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Los dos países intercambian constantemente opiniones e información sobre lo que se podría hacer para aliviar "la enorme carga que supone el bloqueo [estadounidense]", aclaró. Anteriormente, desde la Cancillería rusa declararon que el diálogo entre Moscú y La Habana es de confianza y sustancioso.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a Washington de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
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Rusia confirma contacto permanente con "los amigos cubanos" para aliviar el bloqueo de EEUU
Rusia sigue en contacto permanente con Cuba y presta apoyo a La Habana en medio de la creciente presión de EEUU, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Estamos en contacto permanente con nuestros amigos cubanos", confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Los dos países intercambian constantemente opiniones e información sobre lo que se podría hacer para aliviar "la enorme carga que supone el bloqueo [estadounidense]", aclaró.
Anteriormente, desde la Cancillería rusa declararon que el diálogo entre Moscú y La Habana es de confianza y sustancioso.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles
a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional"
debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla
y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a Washington de intentar asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.
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