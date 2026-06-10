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EEUU da por finalizados los ataques en contra de Irán
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"Fuerzas del CENTCOM atacaron con munición de precisión, lanzada desde cazas de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos de radares de vigilancia iraníes cerca del estrecho de Ormuz", se informó mediante la red social X.El Comando calificó como "una respuesta proporcional" los ataques lanzados en contra de Irán.
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EEUU da por finalizados los ataques en contra de Irán

03:57 GMT 10.06.2026
© Foto : @CENTCOMEl portaaviones USS Gerald R. Ford fue desplegado en el mediterráneo oriental por el ejército de EEUU.
El portaaviones USS Gerald R. Ford fue desplegado en el mediterráneo oriental por el ejército de EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
© Foto : @CENTCOM
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El Comando Norte de Estados Unidos informó a través de redes sociales sobre la conclusión de las agresiones en contra del país persa luego de que un helicóptero militar Apache de la nación norteamericana fuera derribado en el estrecho de Ormuz.
"Fuerzas del CENTCOM atacaron con munición de precisión, lanzada desde cazas de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos de radares de vigilancia iraníes cerca del estrecho de Ormuz", se informó mediante la red social X.
Helicóptero Apache - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
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EEUU lanza ataques contra Irán por el derribo de un helicóptero militar
ayer, 22:05 GMT
El Comando calificó como "una respuesta proporcional" los ataques lanzados en contra de Irán.
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