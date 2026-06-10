EEUU da por finalizados los ataques en contra de Irán

"Fuerzas del CENTCOM atacaron con munición de precisión, lanzada desde cazas de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos de radares de vigilancia iraníes cerca del estrecho de Ormuz", se informó mediante la red social X.El Comando calificó como "una respuesta proporcional" los ataques lanzados en contra de Irán.
El Comando Norte de Estados Unidos informó a través de redes sociales sobre la conclusión de las agresiones en contra del país persa luego de que un helicóptero militar Apache de la nación norteamericana fuera derribado en el estrecho de Ormuz.
"Fuerzas del CENTCOM atacaron con munición de precisión, lanzada desde cazas de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos de radares de vigilancia iraníes cerca del estrecho de Ormuz", se informó mediante la red social X.