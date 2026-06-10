https://noticiaslatam.lat/20260610/blindan-el-acceso-al-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-ante-amagos-de-bloqueos-1173836608.html

Blindan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante amagos de bloqueos

Blindan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante amagos de bloqueos

Sputnik Mundo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, así como de la Marina, fueron desplegados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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A la par, las estaciones Hangares, Terminal Aérea, Oceanía de la Línea 5 del Metro capitalino, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, fueron cerradas, debido a que se encuentran en el entorno del AICM.Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con llevar sus protestas al aeropuerto internacional, esto en el marco de la llegada de los turistas que asistirán a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

https://noticiaslatam.lat/20260609/maestros-marchan-hacia-el-estadio-ciudad-de-mexico-a-dos-dias-del-mundial-1173823351.html

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