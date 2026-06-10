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Blindan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante amagos de bloqueos
Blindan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante amagos de bloqueos
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, así como de la Marina, fueron desplegados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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A la par, las estaciones Hangares, Terminal Aérea, Oceanía de la Línea 5 del Metro capitalino, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, fueron cerradas, debido a que se encuentran en el entorno del AICM.Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con llevar sus protestas al aeropuerto internacional, esto en el marco de la llegada de los turistas que asistirán a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
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Blindan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante amagos de bloqueos

21:51 GMT 10.06.2026 (actualizado: 22:09 GMT 10.06.2026)
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 10.06.2026
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, así como de la Marina, fueron desplegados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esto ante la posible llegada de manifestantes al lugar.
A la par, las estaciones Hangares, Terminal Aérea, Oceanía de la Línea 5 del Metro capitalino, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, fueron cerradas, debido a que se encuentran en el entorno del AICM.
A protesting teacher holds a flag from the CNTE teachers union, as a group of teachers and a mediation commission, pass through a security barrier outside the Interior Ministry - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
América Latina
Maestros marchan hacia el Estadio Ciudad de México a dos días del Mundial
ayer, 22:06 GMT
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con llevar sus protestas al aeropuerto internacional, esto en el marco de la llegada de los turistas que asistirán a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
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