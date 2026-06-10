Blindan el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante amagos de bloqueos

A la par, las estaciones Hangares, Terminal Aérea, Oceanía de la Línea 5 del Metro capitalino, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, fueron cerradas, debido a que se encuentran en el entorno del AICM.Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con llevar sus protestas al aeropuerto internacional, esto en el marco de la llegada de los turistas que asistirán a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, así como de la Marina, fueron desplegados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esto ante la posible llegada de manifestantes al lugar.
A la par, las estaciones Hangares, Terminal Aérea, Oceanía de la Línea 5 del Metro capitalino, así como Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, fueron cerradas, debido a que se encuentran en el entorno del AICM.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con llevar sus protestas al aeropuerto internacional, esto en el marco de la llegada de los turistas que asistirán a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).