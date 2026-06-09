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https://noticiaslatam.lat/20260609/los-escenarios-del-mundial-2026-donde-rodara-el-balon-1173798267.html
Los escenarios del Mundial 2026: ¿dónde rodará el balón?
Los escenarios del Mundial 2026: ¿dónde rodará el balón?
Sputnik Mundo
La Copa Mundial de 2026 se disputará por primera vez en tres países simultáneamente: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo reunirá a aficionados de todo... 09.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-09T17:02+0000
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En esta infografía, Sputnik te detalla las sedes de este acontecimiento más esperado del mundo de fútbol.
eeuu
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contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Los escenarios del Mundial 2026: ¿dónde rodará el balón?
Sputnik Mundo
Los escenarios del Mundial 2026: ¿dónde rodará el balón?
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MIA „Rossiya Segodnya“
252
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⚽ deportes, 📊 infografía, eeuu, méxico, canadá, видео
⚽ deportes, 📊 infografía, eeuu, méxico, canadá, видео

Los escenarios del Mundial 2026: ¿dónde rodará el balón?

17:02 GMT 09.06.2026
© SputnikLos escenarios del Mundial 2026: ¿dónde rodará el balón?
Los escenarios del Mundial 2026: ¿dónde rodará el balón? - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
© Sputnik
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La Copa Mundial de 2026 se disputará por primera vez en tres países simultáneamente: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo reunirá a aficionados de todo el mundo en 16 ciudades anfitrionas, que se convertirán en el epicentro de la mayor fiesta del fútbol global.
En esta infografía, Sputnik te detalla las sedes de este acontecimiento más esperado del mundo de fútbol.
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