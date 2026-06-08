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Renuncia Gabriela Sommerfeld como titular de la Cancillería ecuatoriana
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La ahora exfuncionaria anunció su salida de la dependencia federal por "motivos personales y de salud". 08.06.2026, Sputnik Mundo
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Sommerfeld, quien encabezó esta cartera desde 2023, resaltó que, durante sus labores "hemos fortalecido nuestras relaciones con nuevas embajadas en el exterior, y asimismo tenemos nuevas misiones extranjeras en el país, llegamos a latitudes a las que el Ecuador antes no tenía presencia y estrechamos vínculos con nuestros socios". Minutos más tarde, Noboa anunció que el hasta hoy ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, será el nuevo canciller del país sudamericano.
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Renuncia Gabriela Sommerfeld como titular de la Cancillería ecuatoriana

04:30 GMT 08.06.2026
© Foto : @CancilleriaEcGabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador.
Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador. - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
© Foto : @CancilleriaEc
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La ahora exfuncionaria anunció su salida de la dependencia federal por "motivos personales y de salud".
"Al presidente [Daniel] Noboa le reitero mi admiración, respeto, cariño y gratitud", dijo en un comunicado, que difundió en su cuenta de X.
Sommerfeld, quien encabezó esta cartera desde 2023, resaltó que, durante sus labores "hemos fortalecido nuestras relaciones con nuevas embajadas en el exterior, y asimismo tenemos nuevas misiones extranjeras en el país, llegamos a latitudes a las que el Ecuador antes no tenía presencia y estrechamos vínculos con nuestros socios".
Minutos más tarde, Noboa anunció que el hasta hoy ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, será el nuevo canciller del país sudamericano.
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