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Armenia corre el riesgo de seguir el camino de Ucrania, advierte Medvédev
Armenia corre el riesgo de seguir el camino de Ucrania, advierte Medvédev
Sputnik Mundo
Para que las relaciones entre Rusia y Armenia puedan avanzar, se necesita un Gobierno con una actitud constructiva en Ereván, pero las actuales autoridades... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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El primer ministro armenio no valoró los numerosos ejemplos de ayuda fraternal y apoyo por parte de Moscú, y optó por romper relaciones con la parte rusa, destacó Medvédev a tiempo de advertir que Nikol Pashinián está aplicando una política extremadamente peligrosa para su país.El vicepresidente del Consejo de Seguridad y también expresidente de Rusia, señaló que Pashinián, a pesar de los beneficios obtenidos por Ereván gracias a su pertenencia a la Unión Económica Euroasiática, se ha negado a participar en las cumbres de la unión y está reuniendo en Ereván a "detestables enemigos de Rusia" buscando una doble asociación con la Unión Europea.Medvédev resumió que el primer ministro de Armenia puso en grave peligro las relaciones con Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. Sus acciones tendrán consecuencias, advirtió.Al final, la decisión sobre el camino a seguir recae en el pueblo armenio, concluyó.
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Armenia corre el riesgo de seguir el camino de Ucrania, advierte Medvédev
12:13 GMT 25.05.2026 (actualizado: 12:14 GMT 25.05.2026)
Para que las relaciones entre Rusia y Armenia puedan avanzar, se necesita un Gobierno con una actitud constructiva en Ereván, pero las actuales autoridades armenias optaron por romper vínculos con Moscú y corren el riesgo de seguir el camino de Ucrania, declaró a Sputnik el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev.
"Estamos dispuestos a seguir desarrollando una cooperación productiva y mutuamente beneficiosa, así como una relación de igualdad con Armenia y su pueblo. Pero para ello, nuestro aliado debe contar con unos dirigentes con una actitud constructiva y deseosos de mantener una relación de amistad con Rusia", explicó.
El primer ministro armenio no valoró los numerosos ejemplos de ayuda fraternal y apoyo por parte de Moscú, y optó por romper relaciones con la parte rusa, destacó Medvédev a tiempo de advertir que Nikol Pashinián está aplicando una política extremadamente peligrosa para su país.
"[Pashinián] está empujando activamente a su patria por el triste camino de la Ucrania del [colaborador nazi, Stepán] Bandera" alertó.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad y también expresidente de Rusia, señaló que Pashinián, a pesar de los beneficios obtenidos por Ereván gracias a su pertenencia a la Unión Económica Euroasiática, se ha negado a participar en las cumbres de la unión y está reuniendo en Ereván a "detestables enemigos de Rusia" buscando una doble asociación con la Unión Europea.
Medvédev resumió que el primer ministro de Armenia puso en grave peligro las relaciones con Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. Sus acciones tendrán consecuencias, advirtió.
"Esto no quedará sin consecuencias para él y su pueblo, incluyendo, por supuesto, los aspectos económicos de la cooperación", aseveró.
Al final, la decisión sobre el camino a seguir recae en el pueblo armenio, concluyó.
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