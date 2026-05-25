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Armenia corre el riesgo de seguir el camino de Ucrania, advierte Medvédev

Armenia corre el riesgo de seguir el camino de Ucrania, advierte Medvédev

Sputnik Mundo

Para que las relaciones entre Rusia y Armenia puedan avanzar, se necesita un Gobierno con una actitud constructiva en Ereván, pero las actuales autoridades... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T12:13+0000

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El primer ministro armenio no valoró los numerosos ejemplos de ayuda fraternal y apoyo por parte de Moscú, y optó por romper relaciones con la parte rusa, destacó Medvédev a tiempo de advertir que Nikol Pashinián está aplicando una política extremadamente peligrosa para su país.El vicepresidente del Consejo de Seguridad y también expresidente de Rusia, señaló que Pashinián, a pesar de los beneficios obtenidos por Ereván gracias a su pertenencia a la Unión Económica Euroasiática, se ha negado a participar en las cumbres de la unión y está reuniendo en Ereván a "detestables enemigos de Rusia" buscando una doble asociación con la Unión Europea.Medvédev resumió que el primer ministro de Armenia puso en grave peligro las relaciones con Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. Sus acciones tendrán consecuencias, advirtió.Al final, la decisión sobre el camino a seguir recae en el pueblo armenio, concluyó.

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