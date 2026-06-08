Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260608/israel-lanza-misiles-contra-el-territorio-irani-informa-la-guardia-revolucionaria-islamica-1173796535.html
Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica
Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica
Sputnik Mundo
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que el Estado judío arremetió contra diversas zonas del país persa. 08.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-08T01:41+0000
2026-06-08T01:41+0000
internacional
israel
irán
seguridad
teherán
fuerzas de defensa de israel (fdi)
cgri
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/08/1173796621_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_95292de7f525955df65c521dd0b0a3db.jpg
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron a conocer que su brazo aéreo hizo una ofensiva contra "objetivos militares" de Irán, ubicados en el oeste y centro de la nación. Esto ocurre después de que Teherán iniciara formalmente una operación contra Tel Aviv, esto por las agresiones militares perpetradas hacia Líbano.
israel
irán
teherán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/08/1173796621_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9195b7ea45671edab298c1e27173a082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israel, irán, seguridad, teherán, fuerzas de defensa de israel (fdi), cgri, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
israel, irán, seguridad, teherán, fuerzas de defensa de israel (fdi), cgri, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán

Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica

01:41 GMT 08.06.2026
© Foto : EspecialAviones de la Fuerza Aérea de Israel
Aviones de la Fuerza Aérea de Israel - Sputnik Mundo, 1920, 08.06.2026
© Foto : Especial
Síguenos en
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que el Estado judío arremetió contra diversas zonas del país persa.
"El enemigo sionista ha atacado objetivos en nuestro territorio utilizando misiles balísticos lanzados desde el aire", refirió en su canal de Telegram.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron a conocer que su brazo aéreo hizo una ofensiva contra "objetivos militares" de Irán, ubicados en el oeste y centro de la nación.
Esto ocurre después de que Teherán iniciara formalmente una operación contra Tel Aviv, esto por las agresiones militares perpetradas hacia Líbano.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала