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Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica

Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica

Sputnik Mundo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que el Estado judío arremetió contra diversas zonas del país persa. 08.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-08T01:41+0000

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Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron a conocer que su brazo aéreo hizo una ofensiva contra "objetivos militares" de Irán, ubicados en el oeste y centro de la nación. Esto ocurre después de que Teherán iniciara formalmente una operación contra Tel Aviv, esto por las agresiones militares perpetradas hacia Líbano.

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