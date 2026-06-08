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Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica
Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que el Estado judío arremetió contra diversas zonas del país persa. 08.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-08T01:41+0000
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Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron a conocer que su brazo aéreo hizo una ofensiva contra "objetivos militares" de Irán, ubicados en el oeste y centro de la nación. Esto ocurre después de que Teherán iniciara formalmente una operación contra Tel Aviv, esto por las agresiones militares perpetradas hacia Líbano.
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Israel lanza misiles contra el territorio iraní, informa la Guardia Revolucionaria Islámica
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que el Estado judío arremetió contra diversas zonas del país persa.
"El enemigo sionista ha atacado objetivos en nuestro territorio utilizando misiles balísticos lanzados desde el aire", refirió en su canal de Telegram.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)
dieron a conocer que su brazo aéreo hizo una ofensiva contra "objetivos militares" de Irán, ubicados en el oeste y centro de la nación.
Esto ocurre después de que Teherán iniciara formalmente una operación contra Tel Aviv,
esto por las agresiones militares perpetradas hacia Líbano.
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