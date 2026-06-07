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Las tropas rusas destruyen 3 tanques y abaten más de 1.300 soldaodos ucranianos en el último día
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En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia neutralizaron tres carros de combate y 12 vehículos blindados ucranianos, informan desde el... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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Además de los vehículos de combate, el Ejército ucraniano perdió un obús M777 y una estación de radar AN/TPQ-50 de producción estadounidense, conforme al informe del ente castrense.En cuanto a las bajas diarias de las FFAA de Ucrania, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 450 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra barcos de patrulla, depósitos de combustible, infraestructura de transporte, energía y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania y lugares de ensamblaje y lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 11 bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 500 drones.
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Las tropas rusas destruyen 3 tanques y abaten más de 1.300 soldaodos ucranianos en el último día
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia neutralizaron tres carros de combate y 12 vehículos blindados ucranianos, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo perpiodo de tiempo, Kiev perdió unos 1.320 militares, agregan.
Además de los vehículos de combate, el Ejército ucraniano perdió un obús M777 y una estación de radar AN/TPQ-50 de producción estadounidense, conforme al informe del ente castrense.
En cuanto a las bajas diarias de las FFAA de Ucrania, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 450 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra barcos de patrulla, depósitos de combustible, infraestructura de transporte, energía y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania y lugares de ensamblaje y lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 11 bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 500 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 157.827 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.652 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.729 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.253 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.522 vehículos militares especiales.
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