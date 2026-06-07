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Las tropas rusas destruyen 3 tanques y abaten más de 1.300 soldaodos ucranianos en el último día

Las tropas rusas destruyen 3 tanques y abaten más de 1.300 soldaodos ucranianos en el último día

Sputnik Mundo

En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia neutralizaron tres carros de combate y 12 vehículos blindados ucranianos, informan desde el... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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Además de los vehículos de combate, el Ejército ucraniano perdió un obús M777 y una estación de radar AN/TPQ-50 de producción estadounidense, conforme al informe del ente castrense.En cuanto a las bajas diarias de las FFAA de Ucrania, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 450 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra barcos de patrulla, depósitos de combustible, infraestructura de transporte, energía y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania y lugares de ensamblaje y lanzamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 11 bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 500 drones.

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