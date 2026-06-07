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"Está abocado al fracaso": Merz alcanza su nivel más bajo de popularidad, según encuesta
"Está abocado al fracaso": Merz alcanza su nivel más bajo de popularidad, según encuesta
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El canciller alemán, Friedrich Merz, sigue perdiendo apoyo entre los votantes y bate un nuevo antirecord de popularidad, indica un sondeo realizado por el... 07.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-07T10:15+0000
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Solo el 15% de los ciudadanos alemanes está satisfecho con el trabajo de Merz, mientras que el 77% se declara insatisfecho. Esto supone un aumento de seis puntos porcentuales en el nivel de descontento en comparación con la encuesta realizada en abril.Asimismo, los alemanes redujeron su confianza tanto en el Gobierno de coalición como en el Gabinete federal. Sus índices de aprobación continúan cayendo con rapidez: solo el 16% de los encuestados considera que el Ejecutivo está haciendo un buen trabajo, mientras que el 78% se muestra insatisfecho con su gestión.Por su parte, el partido opositor, Alternativa para Alemania (AfD), mantiene su popularidad. Su apoyo se conserva en el 29%.Anteriormente, el diputado del Bundestag (Parlamento federal) por AfD, Markus Frohnmaier, no descartó que se celebren elecciones federales anticipadas en Alemania ya el año que viene, ante la caída del Gobierno actual en la popularidad entre los alemanes.
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"Está abocado al fracaso": Merz alcanza su nivel más bajo de popularidad, según encuesta
El canciller alemán, Friedrich Merz, sigue perdiendo apoyo entre los votantes y bate un nuevo antirecord de popularidad, indica un sondeo realizado por el instituto INSA para el diario 'Bild'. Esto sucede mientras el país ha estado atravesando una prolongada crisis económica, que fue empeorada tras el rechazo a los combustibles rusos.
Solo el 15% de los ciudadanos alemanes está satisfecho con el trabajo de Merz, mientras que el 77% se declara insatisfecho. Esto supone un aumento de seis puntos porcentuales en el nivel de descontento en comparación con la encuesta realizada en abril.
Asimismo, los alemanes redujeron su confianza tanto en el Gobierno de coalición como en el Gabinete federal. Sus índices de aprobación continúan cayendo con rapidez: solo el 16% de los encuestados considera que el Ejecutivo está haciendo un buen trabajo, mientras que el 78% se muestra insatisfecho con su gestión.
"Un Gobierno que ni siquiera consigue convencer a los votantes que le quedan está abocado al fracaso. El nivel de descontento supera con creces lo que suele ser habitual en el segundo año de mandato de un nuevo Gobierno federal", comentó los resultados de la encuesta el director del INSA, Hermann Binkert.
Por su parte, el partido opositor, Alternativa para Alemania (AfD), mantiene su popularidad. Su apoyo se conserva en el 29%.
Anteriormente, el diputado del Bundestag (Parlamento federal) por AfD, Markus Frohnmaier, no descartó que se celebren elecciones federales anticipadas en Alemania ya el año que viene, ante la caída del Gobierno actual en la popularidad entre los alemanes.