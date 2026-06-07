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EEUU se prepara para ejecutar a militares por primera vez en 50 años, reportan medios
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Las FFAA de EEUU desarrollaron un plan para la ejecución de sentencias de muerte contra cuatro reclusos, revela la cadena ABC News. Si el mandatario del país... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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El plan, bajo el nombre clave de Operación Justicia Resuelta, fue enviado para uso interno en febrero. Este documento aborda la preparación para aplicar esta pena a estadounidenses condenados por homicidios y violaciones en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Anteriormente, en dicho centro se había ejecutado a reclusos civiles.Varias unidades militares han recibido instrucciones para ejecutar la orden en un plazo máximo de 150 días desde la aprobación presidencial.La última vez que se aplicó la pena de muerte a un militar estadounidense fue en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ejecutado por la violación y el intento de asesinato de una niña de 11 años en Austria.La portavoz del Ejército, Cynthia Smith, confirmó que estos ejercicios de planificación se realizan regularmente desde hace 20 años como parte de la preparación rutinaria ante posibles órdenes de la Casa Blanca. Sin embargo, aseguró que aún no han recibido una orden concreta del jefe de Estado.Aunque los tribunales militares tienen facultad para imponer penas de muerte, cualquier ejecución requiere la aprobación del presidente. Según el canal, la Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios sobre si Trump planea autorizar alguna de estas ejecuciones y remitió a ABC News a las Fuerzas Armadas.
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EEUU se prepara para ejecutar a militares por primera vez en 50 años, reportan medios

16:15 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Maya AlleruzzoMilitares de EEUU cercan la frontera entre Irak y Kuwait (archivo)
Militares de EEUU cercan la frontera entre Irak y Kuwait (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 07.06.2026
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Las FFAA de EEUU desarrollaron un plan para la ejecución de sentencias de muerte contra cuatro reclusos, revela la cadena ABC News. Si el mandatario del país, Donald Trump, emite la orden correspondiente, esta ejecución constituiría el primer caso similar en los últimos cincuenta años.

"El Ejército se prepara para llevar a cabo la sentencia de cuatro militares condenados a muerte, en caso de que el presidente emita la orden correspondiente", informa el medio basándose en un documento interno del Ejército estadounidense.

El plan, bajo el nombre clave de Operación Justicia Resuelta, fue enviado para uso interno en febrero. Este documento aborda la preparación para aplicar esta pena a estadounidenses condenados por homicidios y violaciones en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. Anteriormente, en dicho centro se había ejecutado a reclusos civiles.
Varias unidades militares han recibido instrucciones para ejecutar la orden en un plazo máximo de 150 días desde la aprobación presidencial.
La última vez que se aplicó la pena de muerte a un militar estadounidense fue en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ejecutado por la violación y el intento de asesinato de una niña de 11 años en Austria.
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La portavoz del Ejército, Cynthia Smith, confirmó que estos ejercicios de planificación se realizan regularmente desde hace 20 años como parte de la preparación rutinaria ante posibles órdenes de la Casa Blanca. Sin embargo, aseguró que aún no han recibido una orden concreta del jefe de Estado.

"Los ejercicios relacionados con esta operación se han llevado a cabo de manera regular durante los últimos 20 años. Estos simulacros forman parte estándar de nuestra planificación y preparación continua en caso de que el presidente apruebe una sentencia de muerte", declaró Smith, y añadió que no se ha recibido ninguna orden específica del mandatario.

Aunque los tribunales militares tienen facultad para imponer penas de muerte, cualquier ejecución requiere la aprobación del presidente. Según el canal, la Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios sobre si Trump planea autorizar alguna de estas ejecuciones y remitió a ABC News a las Fuerzas Armadas.
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